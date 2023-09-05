أعلى مستوي في 6 أشهر.. ارتفاع الدولار الأمريكي بسبب مخاوف اقتصادية

ارتفع الدولار الأمريكي، اليوم الثلاثاء، مع تسبب المخاوف بشأن النمو العالمي، خاصة في الصين، وسط إقبال المستثمرين على العملة الأمريكية التي تعتبر ملاذا آمنا.

وحسب وكالة “رويتر” للأنباء، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة مقابل ستة عملات رئيسية، بنسبة 0.63٪ إلى 104.81.

وسجل المؤشر أعلى مستوى له في 6 أشهر عند 104.85 في وقت سابق من الجلسة.

وانخفض اليورو 0.72٪ بعد أن سجل أدنى مستوياته في نحو ثلاثة أشهر مقابل الدولار عند 1.0719 دولار.

أظهر مسح للقطاع الخاص اليوم الثلاثاء أن نشاط الخدمات في الصين نما بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر في أغسطس مع استمرار ضعف الطلب في إعاقة ثاني أكبر اقتصاد في العالم وفشل التحفيز في إنعاش الاستهلاك بشكل فعال.

كما أظهر مسح أن تراجع النشاط التجاري في منطقة اليورو تسارع بوتيرة أسرع مما كان يعتقد في البداية الشهر الماضي مع دخول قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة في حالة انكماش، وفقا لمسح يشير إلى أن الكتلة قد تنزلق إلى الركود.

وقال جو مانيمبو، كبير محللي السوق لدى كونفيرا في واشنطن: “المخاوف تتزايد بشأن تباطؤ النمو العالمي بقيادة الصين وأوروبا، ونتيجة لذلك، يكتسب الدولار ملاذاً آمناً قوياً”.

وأضاف: “في الوقت نفسه، يؤدي ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة إلى تلاشي التوقعات بأن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في أي وقت قريب”.