اوعى تطنشه.. مضاعفات خطيرة لانخفاض الضغط

يعد انخفاض ضغط الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التى ينجم عن إهمال علاجها مشكلات كبيرة، ووفقا لما جاء في موقع كلافيند كلينك ينتج عن إهمال علاج انخفاض ضغط الدم مشاكل في العظام وارتجاجات وغيرها من الإصابات الخطيرة أو حتى التي تهدد الحياة وإذا كنت تعاني من انخفاض ضغط الدم، فيجب أن يكون منع السقوط أحد أهم أولوياتك.



الصدمة : عندما ينخفض ​​ضغط الدم، يمكن أن يؤثر ذلك على أعضائك عن طريق تقليل كمية الدم التي تتلقاها. يمكن أن يتسبب ذلك في تلف الأعضاء أو حتى الصدمة (حيث يبدأ جسمك في التوقف عن العمل بسبب محدودية تدفق الدم والأكسجين).

مشاكل القلب أو السكتة الدماغية : انخفاض ضغط الدم يمكن أن يجعل قلبك يحاول التعويض عن طريق ضخ الدم بشكل أسرع أو بقوة أكبر.

مع مرور الوقت، يمكن أن يسبب ذلك ضررًا دائمًا للقلب وحتى فشل القلب.

انخفض ضغط الدم يمكن أن يسبب أيضًا مشاكل مثل تجلط الأوردة العميقة (DVT) والسكتة الدماغية لأن الدم لا يتدفق كما ينبغي، مما يتسبب في تكوين الجلطات.