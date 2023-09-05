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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم رئيس النيجر المعزول

بوريل
بوريل

قال مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إنه تحدث اليوم الثلاثاء مع رئيس النيجر المعزول محمد بازوم وأكد له دعم الاتحاد الأوروبي.

وكتب بوريل على وسائل التواصل الاجتماعي: "لقد تحدثت مرة أخرى اليوم مع الرئيس محمد بازوم. وأكدت له الدعم الكامل من الاتحاد الأوروبي ورغبتنا في رؤية تقدم في جهود المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا لاستعادة النظام الدستوري".

وأمس، كشف رئيس وزراء النيجر المعين من قبل المجلس العسكري، علي لامين زين، عن إجراء مفاوضات بشأن انسحاب سريع للقوات الفرنسية من البلاد.

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وحسب وكالة “فرانس برس”، إن قال علي لامين زين، إن “هناك محادثات جارية لضمان مغادرة القوات الفرنسية المتمركزة في البلاد سريعا".

وأضاف أن القوات الفرنسية موجودة في البلاد بشكل غير قانوني.

الاتحاد الأوروبي النيجر رئيس النيجر بوريل محمد بازوم

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