ظهور ثعبان عملاق يزحف بأحد شوارع بريطانيا.. ما القصة

شوهد ثعبان ضخم يبلغ طوله 12 قدمًا وهو يزحف في أحد شوارع منطقة بلاك كنتري، اليوم، ببريطانيا، قبل أن يتمكن ثلاثة من ضباط الشرطة من الإمساك به.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، تم استدعاء الضباط بعد أن اكتشف أحد السكان المصدومين التمساح الضخم في شارع هاروود، وست بروميتش، في حوالي الساعة 1.30 صباحًا.

وصلت الشرطة لتكتشف الثعبان الأصفر - أحد أكبر الثعابين في العالم وموطنه الأصلي جنوب شرق آسيا - في منتصف الطريق.

ظهور ثعبان عملاق و مرعب يزحف بأحد شوارع بريطانيا

وتطلب الأمر ثلاثة ضباط استجابة شجعان للتدخل لانتشال الثعبان الضخم من الشارع حتى لا يتسبب في أذى أي شخص.

وبعد وضع كيس على رأسه وإدخاله في سيارة الشرطة، تم نقل المشتبه به إلى طبيب بيطري لفحصه.

يمكن أن تنمو الثعابين البورمية الصفراء حتى طول 16 قدمًا (5 أمتار) وتتغذى بشكل أساسي على الطيور والثدييات، ولكنها أيضًا تتغذى على البرمائيات والزواحف.