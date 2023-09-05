عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أزمات لا تنتهي..

تصاعد التوترات بين بايدن وحكام الولايات الديمقراطية بسبب المهاجرين

جو بايدن
جو بايدن

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكام الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون تتزايد بسبب أزمة الهجرة في البلاد وعدم وجود الإجراءات اللازمة من جانب واشنطن لمكافحتها.

وأوضح “أكسيوس”، أن “التوترات بين إدارة بايدن والحكام الديمقراطيين وصلت إلى ذروتها بسبب اكتظاظ الملاجئ في جميع أنحاء البلاد ووصول آلاف المهاجرين إلى المدن الكبرى".

ولفت إلى أن أعضاء حزب الديمقراطي يطالبونه بشكل متزايد بالمساعدة في حل الأزمة في المدن التي تمثل أكبر تدفق للاجئين.

وأضاف: ”في مدن مثل نيويورك وبوسطن وشيكاغو، وصلت الأزمة الإنسانية للأشخاص الذين يأملون في حياة جديدة في الولايات المتحدة إلى اليأس".

وبالإضافة إلى حكام الولايات، يرسل أعضاء الكونجرس الأمريكي أيضا طلبات إلى الرئيس الأمريكي، لكنهم يفشلون أيضا في تلقي إجابة من البيت الأبيض حول إمكانية تقديم المساعدة للمناطق.

وأوضح “أكسيوس”، أن “سلطات الولايات الجمهورية المتاخمة للمكسيك تواصل إرسال المزيد من المهاجرين إلى الولايات الديمقراطية، مشيرة إلى اكتظاظ أراضيها بتدفقات اللاجئين”.

وأضاف أن "انتقاد الحكومة الفيدرالية هو جزء من لعبة إلقاء اللوم الكبيرة بين الديمقراطيين، بما في ذلك حكام الولايات الذين اعتادوا الترحيب بالمهاجرين".

بايدن واشنطن الرئيس الأمريكي المهاجرين أمريكا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طارق السيد يزف بشرى لجماهير الزمالك

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الوطنية للانتخابات: قبول جميع الطلبات المقدمة من وسائل الإعلام لتغطية "الرئاسية"

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

بمشاركة الصفقات الجديدة.. الأهلي يهزم ألوميني السلوفيني بثلاثة أهداف

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

موضوعات متعلقة

السعودية .. تحذير عاجل من المملكة لرعاياها في الكويت

الاتحاد الأوروبي يعلن دعم رئيس النيجر المعزول

ليلعنهم الله.. روسيا تشن هجوما عنيفا على لجنة التحقيق الدولية بسبب أوكرانيا

الكرملين يوضح تصريحات بوتين حول هجمات أوكرانيا على خطوط الغاز

الرئيس الصومالي يعلن اعتقال ضباط في الجيش

إعلان غير مبشر.. الفيدرالي الأمريكي يكشف حقيقة وقف رفع أسعار الفائدة

لرئاسة البعثة الدبلوماسية.. سفير إيران لدى السعودية يصل الرياض

بعد أحداث النيجر والجابون.. رئيس زامبيا يصدر تحذيرا للجيش

ترشيحاتنا

رئيس جامعة الأزهر: نعد عالمًا وخريجًا يستطيع حمل الأمانة.. صور

لن أنساها لك.. رسالة من تامر أمين لـ محمد صلاح بسبب الأهلي

استجابة سريعة من وزيرة الثقافة لاستغاثة الفنانة نجلاء فتحي

صفقة أسلحة.. أول تعليق من أمريكا على زيارة زعيم كوريا الشمالية لروسيا

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 ..عبر هذا الرابط

بايدن يعرب عن رغبته في لقاء شي.. والاستخبارات الصينية توافق ولكن بشرط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أعراض إذا ظهرت على طفلك فهو يعاني من ديدان البطن.. لن تتوقعها

طريقة عمل موس الليمون السريع.. بمذاق لا يقاوم

دراسة.. الإفراط في الفيتامينات يصيبك بمرض قاتل

شيبسي حار..تحدٍ على سناب شات يؤدي بحياة مراهقاً

فيديو

ماجد الكدواني يبكي بسبب ابنته ويعتذر لزوجته على الهواء.. ما القصة؟ «فيديوجراف»

أزمة عالمية بسبب الأرز | ماذا سيحدث في أسعاره ؟!

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ