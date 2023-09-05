تصاعد التوترات بين بايدن وحكام الولايات الديمقراطية بسبب المهاجرين

أزمات لا تنتهي..

ذكر موقع “أكسيوس” الأمريكي، أن التوترات بين إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وحكام الولايات التي يسيطر عليها الديمقراطيون تتزايد بسبب أزمة الهجرة في البلاد وعدم وجود الإجراءات اللازمة من جانب واشنطن لمكافحتها.

وأوضح “أكسيوس”، أن “التوترات بين إدارة بايدن والحكام الديمقراطيين وصلت إلى ذروتها بسبب اكتظاظ الملاجئ في جميع أنحاء البلاد ووصول آلاف المهاجرين إلى المدن الكبرى".

ولفت إلى أن أعضاء حزب الديمقراطي يطالبونه بشكل متزايد بالمساعدة في حل الأزمة في المدن التي تمثل أكبر تدفق للاجئين.

وأضاف: ”في مدن مثل نيويورك وبوسطن وشيكاغو، وصلت الأزمة الإنسانية للأشخاص الذين يأملون في حياة جديدة في الولايات المتحدة إلى اليأس".

وبالإضافة إلى حكام الولايات، يرسل أعضاء الكونجرس الأمريكي أيضا طلبات إلى الرئيس الأمريكي، لكنهم يفشلون أيضا في تلقي إجابة من البيت الأبيض حول إمكانية تقديم المساعدة للمناطق.

وأوضح “أكسيوس”، أن “سلطات الولايات الجمهورية المتاخمة للمكسيك تواصل إرسال المزيد من المهاجرين إلى الولايات الديمقراطية، مشيرة إلى اكتظاظ أراضيها بتدفقات اللاجئين”.

وأضاف أن "انتقاد الحكومة الفيدرالية هو جزء من لعبة إلقاء اللوم الكبيرة بين الديمقراطيين، بما في ذلك حكام الولايات الذين اعتادوا الترحيب بالمهاجرين".