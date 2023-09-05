الشباب والرياضة بأسوان تنفذ مباردة حابي لإزالة المخلفات من مياه النيل

شهدت مدينة أسوان اليوم الثلاثاء تنفيذ مبادرة تحت شعار "حابي" لتجميع إزالة المخلفات من مياه نهر النيل، بالتعاون مع الشباب والرياضة وإدارة محميات المنطقة الجنوبية بجهاز شئون البيئة، وذلك بمشاركة 20 متطوعا من مبادرة "قيم وحياة" وأندية التطوع بأسوان.

من جانبه أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أنه تم تنفيذ المبادرة في ضوء فعاليات وأنشطة المرحلة الخامسة من مشروع قيم وحياة والذي ينفذ بالتعاون بين وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة أجيال مصر وذلك بحضور عمرو هاشم مسئول وجه قبلي بالمشروع.

مبادرة حابى

وأشار ناصر سليم إلى أن الحملة بدأت بإلقاء ندوة من مسئولي جهاز شئون البيئة للمتطوعين عن الحفاظ على البيئة والطبيعة للحد من التلوث وظاهرة التغير المناخى وانطلقت الحملة من أمام مرسى حديقة فريال، بإزالة وتجميع المخلفات من النيل وصولاً إلى حديقة اللواء مدكور أبو العز، واختتمت المبادرة بتنفيذ يوم ترفيهى ومسرح العرائس والعاب ترفيهية بهدف نشر القيم في المجتمع داخل مركز شباب جزيرة اسوان وبمشاركة أكثر من 100 طليع وتوزيع الهدايا عليهم.

جدير بالذكر أن مشروع قيم وحياة يستهدف نشر القيم في المجتمع مثل: السلام، المحبة، التعاون، المسئولية، الصدق، الاحترام، من خلال أنشطة وفعاليات ومبادرات متنوعة يتم تنفيذها بواسطة كوادر شبابية ومتطوعين تم تدريبهم وتأهيلهم للعمل بالمشروع ونشر القيم في المجتمع داخل مراكز الشباب والجمعيات الأهلية والمدارس والقرى والمراكز.

جهود

وكانت قد نجحت اليوم الثلاثاء فرق الدعم الفني لشركة غاز مصر، بمدينة أسوان، في السيطرة علي تسريب مفاجئ وقع بأحد خطوط الغاز الرئيسية.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت عمليات محافظة أسوان، إخطاراً يفيد بوقوع حادث تسريب لخط رئيسي للغاز الطبيعي بمدينة أسوان بالقرب من حي غرب، وتم التواصل مع الحماية المدنية وفرق الصيانة الفنية بشركة غاز مصر، وعلى الفور انتقلت إلى مكان التسريب وتمت السيطرة عليه.

وتبين أن التسريب جاء نتيجة كسر في أحد خطوط الغاز بسبب هبوط أرضي مفاجئ، وتدخلت فرق الصيانة بشركة غاز مصر، بعد أن تم فرض كوردون أمني بالمنطقة، لإصلاح الكسر وتم الانتهاء منه، وضخ الغاز مرة أخرى، وعودة التيار الكهربائى أيضا للمنطقة، والتي تم قطعها تحسبا لأى مخاطر قد تحدث.

كانت قد حذرت شركة الغاز الطبيعي بمحافظة أسوان من استعمال أجهزة السخانات والبوتاجاز التي تعمل بالغاز الطبيعي في المنازل أو المخابز أو أي أنشطة أخرى، لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح، وإعادة الوضع لطبيعته.