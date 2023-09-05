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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أهداف زيارة وزير الخارجية الجزائري إلى تركيا

وزير الخارجية الجزائري
وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف

يعتزم وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة تركيا غدا الأربعاء ويلتقي خلال زيارته نظيره التركي هاكان فيدان، والرئيس رجب طيب أردوغان.

وقالت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان لها اليوم الثلاثاء، أن "عطاف" سيترأس مناصفة مع نظيره التركي، أعمال الدورة الثانية للجنة المشتركة الجزائرية-التركية للتخطيط، وهو الاجتماع الذي سيشهد مشاركة وفد جزائري يضم ممثلين عن اثني عشر قطاعاً وزارياً من القطاعات التي تسهر على متابعة تنفيذ وتجسيد مختلف برامج التعاون الثنائي بين الجزائر وتركيا.

وستركز أعمال هذه الدورة على التحضير للقمة المقبلة التي ستجمع بين الرئيسين عبد المجيد تبون ورجب طيب أردوغان بالجزائر قريبا بمناسبة انعقاد الدورة الثانية لمجلس التعاون رفيع المستوى بين البلدين الشقيقين.

ومن المنتظر أن يلتقي وزير الخارجية الجزائري بالرئيس أردوغان، ورئيس الجمعية الوطنية التركية الكبرى، السيد نعمان كورتولموش.

زيارة وزيرة الخارجية الجزائري تركيا وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف أردوغان هاكان فيدان عبد المجيد تبون

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