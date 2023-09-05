عرض الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، تقريرا مصورا حمل عنوان " بالتعاون مع التحالف الوطني.. مؤسسة أبو العينين توزع 7 آلاف شنطة مدرسية".

فيما علقت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، على تصديق الرئيس السيسي على قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، قائلة: "يوم تاريخي وكله سعادة".



وقالت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير"، تقديم الإعلامية "عزة مصطفى"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "مؤسسة أبو العينين للعمل الأهلي والخيري شغالة 24 ساعة في خدمة المجتمع".



وتابعت سمية أبو العينين: مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي أثبتت نجاحها للرئيس السيسي، ومؤسسة أبو العينين تطلق العديد من المبادرات الصحية في المحافظات وتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، والمؤسسة تعمل على مدار 24 ساعة.



وأضافت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية،: "المؤسسات الخيرية تعمل على تقديم الدعم للأسر الأولى للرعاية في مصر"، متابعة: "مصر بخير رغم حسد الحاسدين والجمعية هدفها خدمة المجتمع".

واسترسلت أن مبادرة كتف في كتف أثبتت نجاح مؤسسات الخيرية وتكافها، لافتة إلى ان مصر ستظل بخير رغم أنف الحاسدين.



وأكملت: هناك توجيهات من النائب محمد أبو العينين بتسخير كافة الموارد للمؤسسة وتلبية نداء الرئيس السيسي، وتقديم العمل الخيري في كافة القطاعات بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل على مدار 24 ساعة بعقله وقلبه، معقبة: «مصر ستبقى أم الدنيا».





وأضافت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية،: "تعميق فكرة التطوع في العمل الأهلي والتنموي شيء عظيم والتعاون مع أجهزة الدولة لتقديم أداء وخدمات أفضل للمجتمع شيء لم يحدث من قبل".