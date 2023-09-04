سمية أبو العينين: مؤسسة أبو العينين الخيرية لا تتلقى أي تبرعات.. فيديو

أشادت سمية أبو العينين، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة أبو العينين الخيرية، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتصديق على قانون رقم 171 لسنة 2023 بشأن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، مؤكدة أن اليوم بمثابة حدث تاريخي.

وقالت سمية أبو العينين، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة “صدى البلد”، إن مبادرة التحالف الوطني للعمل الأهلي أثبتت نجاحها للرئيس السيسي، كما أن مؤسسة أبو العينين تطلق العديد من المبادرات الصحية في المحافظات، وتقدم الخدمات العلاجية للمواطنين الأولى بالرعاية، والمؤسسة تعمل على مدار 24 ساعة.

وتابعت: مؤسسة أبو العينين الخيرية تقدم خدماتها منذ 40 عاما للمجتمع في كافة القطاعات، دون تلقي أي تبرعات، مؤكدة أن مبادرة كتف في كتف أثبتت نجاح مؤسسات الخيرية وتكافها، لافتة إلى ان مصر ستظل بخير رغم أنف الحاسدين.

وأوضحت سمية أبو العينين، أن هناك توجيهات من النائب محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب بتسخير كافة الموارد للمؤسسة وتلبية نداء الرئيس السيسي، وتقديم العمل الخيري في كافة القطاعات بجميع المحافظات، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي يعمل على مدار 24 ساعة بعقله وقلبه، معقبة: «مصر ستبقى أم الدنيا».