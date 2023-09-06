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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

آكلة للحوم البشر.. تحذير صادم بعد انتشار بكتيريا خطيرة في أمريكا

بكتيريا آكلة للحوم
بكتيريا آكلة للحوم البشر

ظهرت في أمريكا بكتيريا خطيرة تتسبب في تآكل لحم الجسم تدريجيًا وبسببها انتهت حياة 5 أشخاص بطريقة مأساوية حتى الآن.

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وبحسب موقع لايف ساينس العلمي، أصدرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) تنبيهًا صحيًا يحذر الناس من مخاطر البكتيريا الآكلة للحوم عبر الساحل الشرقي للولايات المتحدة بعد وفاة خمسة أشخاص إثر الإصابة يها.

وتوفي شخص بولاية كونيتيكت، وآخر بنيويورك، وثلاثة أشخاص بولاية كارولينا الشمالية، بين يوليو  وأغسطس من هذا العام نتيجة إصابتهم ببكتيريا «Vibrio vulnificus».

 

وجاء في بيان المركز «يجب على الأشخاص المعرضين لخطر متزايد للإصابة بعدوى V. vulnificus توخي الحذر عند الانخراط في أنشطة المياه الساحلية. 

وأن العلاج الفوري أمر بالغ الأهمية للحد من الوفيات الناجمة عن عدوى V. vulnificus الشديدة». 

 

وهناك حوالى 10 أنواع من بكتيريا Vibrio التي يمكن أن تصيب الناس بالمرض، حيث يصاب حوالى 80 ألف شخص ببكتيريا Vibrio بالولايات المتحدة كل عام.. وحسب المراكز، تشمل أعراض الإصابة «الإسهال وتشنجات المعدة والغثيان والحمى».

 

أمريكا لحم بكتيريا

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