محاولة للصلح .. كواليس نشر أحمد سعد فيديو لطليقته بعد انفصالهما |خاص

شارك المطرب أحمد سعد مقطع فيديو جديد عبر حسابه بتطبيق انستجرام من كواليس حفله الأخير ببور سعيد والتى أقيمت يوم 18 أغسطس الماضى وظهرت طليقته علياء بسيوني في الفيديو وهى ترقص وتغنى.

وكتب أحمد سعد على الفيديو :"بالجمهور تحلو الدنيا ".

وعلم صدى البلد من مصدر مقرب أن الفيديو محاولة من أحمد سعد للصلح والعودة لطليقته علياء بسيونى.

كما علم صدى البلد أن هناك تدخلا من مصادر مقربة من الطرفين لحل الأزمة بينهما خاصة بعد الفيديو الأخير الذى نشره سعد عبر انستجرام والظهور اللافت لعلياء بسيونى.

حرص المطرب أحمد سعد على الترويج لحفلته القادمة والتى يحييها فى الكويت أرينا بجانب كل من رامي صبري وبدر الشيعي يوم 22 سبتمبر الجاري.



ونشر سعد البوستر الدوائى للحفل وعلق عليه قائلا: جمهور الكويت الغالى متحمس جدا للحفله ومستنيكو يوم الجمعه ٢٢ سبتمبر في موسم الكويت على مسرح الارينا.



وتجاهل أحمد سعد أزمة طلاقة من علياء بسيوني، ويعتبر هذا المنشور هو الأول على صفحته الرسمية بعد الأزمة الأخيرة.



وطرحت الشركة المنظمة أسعار تذاكر أحمد سعد بأكثر من فئة مختلفة وهي (150 دينارًا كويتيًا، 120 دينارًا كويتيًا، 100 دينار كويتي، 80 دينارًا كويتيًا، 70 دينارًا كويتيًا، 50 دينارًا كويتيًا، 40 دينارًا كويتيًا، 30 دينارًا كويتيًا).

أحدث أغاني أحمد سعد

وكان قد طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة بعنوان دب دب عبر صفحته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير يوتيوب. وتعتبر هذه الأغنية الخامسة لـ أحمد سعد خلال هذا الموسم بعد طرحه أغنية "اختياراتي وهلا بيك يامدلع وياليالي مع روبي والفلوس. دب دب من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع ايهاب كلوبيكس، ومن إنتاج شركة مزيكا لصاحبها محسن جابر.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

وأعلنت علياء بسيوني الزوجة الأخيرة للفنان أحمد سعد انفصالهما، بناء على رغبته، وكشفت العديد من التفاصيل المفاجئة في منشور لها عبر إنستجرام.

وكشفت علياء بسيوني كواليس وأسرار انفصالها عن أحمد سعد قائلة: "أنا حقيقى تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد فى مكاني يقبلها عشان الأسرة دي وعشان المشوار اللي أنا ابتديته ومكنتش حابة انه ينتهي.. شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي 3 أيام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول في الساحل وخروجاته وبعدها شغلك اكبر، شكرا على المقلب اللي أنا اخدته فى العلاقة دى واللي كنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها ولا تسوى.. ربنا معايا أنا وبناتي فى الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".