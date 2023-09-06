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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

الزمالك مش حقل تجارب.. إعلامي يفتح النار على الجمعية العمومية بالنادي

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه من غير المقبول أن يكون نادي الزمالك حقل تجارب في المرحلة القادمة، مطالبا أعضاء الجمعية العمومية بحسن الاختيار من أجل إصلاح المسار، خصوصا أن السنوات المقبلة ستكون "نقطة فارقة" في تاريخ القلعة البيضاء، لاستعادة قوة وهيبة النادي، بدلا من السير إلى طريق النهاية.

شبانة: من غير المقبول أن يكون الزمالك حقل تجارب

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "نريد الاطمئنان على الزمالك، ولا يوجد رياضة مصرية أو كرة قدم بدون الأهلي والزمالك، والأندية الجماهيرية الكبيرة، والأهلي لن يكون قويًا إلا في وجود منافسة محلية قوية، تجعله جاهز فنيا طوال الوقت".

وأضاف: "الفترة المقبلة صعبة في الزمالك تحتاج لـ كوماندوز، ولديهم حب النادي والتعامل مع الأزمات الصعبة، وجلب ايرادات مالية، والحفاظ على فرق النادي، والنجوم، والمنافسة بقوة على الألقاب".

وأتم: "الجميع يعلم صعوبة الأمور داخل الزمالك، وأقول لأي مترشح إذا كان لديك القدرة على العمل لصالح النادي، أنزل الانتخابات ونافس، لكن لو ليس لديك القدرة تراجع لمصلحة النادي، لكن الدورة الجديدة في حاجة لكوماندوز، لكن ما يحدث حاليا غريب من تربيطات انتخابية وضرب مرشحين في بعضهم".

الزمالك محمد شبانة الإعلامي محمد شبانة القلعة البيضاء الانتخابات

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