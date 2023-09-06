نجل حسن حسين: والدي وصل في مهنة الطب البيطري حتى المعاش

كشف محمد حسن، نجل الفنان حسن حسين، كواليس مشاركة والده لمهنة التمثيل، قائلا: إن والده استمر فى مهنة الطب البيطري حتي المعاش، مشيرا إلى أنه لم يتركها حتي بعدما أصبح فنانا.

وأضاف محمد حسن، نجل الفنان حسن حسين، خلال حواره ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “TEN”: “آخر منصب لوالدي كان مديرا عاما تفتيش المجازر بمحافظة القاهرة”، موضحا أنه بدأ مهنة التمثيل من خلال مسرح الجامعة، ثم كان هناك فرق مسرحية كبيرة تذهب وتشاهد تلك العروض ويرون ما يخرج من مواهب فى التمثيل.

وتابع محمد حسن، نجل الفنان حسن حسين،: “مسرحية كشكش بيه كان أول عمل مسرحي له وأخذ به ميدالية مثله مثل الأبطال على الرغم من أنه كان كومبارس، ومن هناك بدأت المسيرة الفنية الخاصة به، ثم دخل فرقة الخميسي، وكانت أول أدواره بشكل احترافي”.