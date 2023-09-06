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الإشراف العام
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اقتصاد

«القومي للحوكمة» يستعرض سبل تمكين المرأة خلال مؤتمر للقيادات النسائية في كينيا

صدى البلد

شاركت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، في مؤتمر القيادة والأطر القانونية والاعتبارات التكنولوجية- عبر الفيديو كونفرانس- وذلك في جلسة بعنوان: "المرأة هي المهندسة الحقيقية للمجتمع"، والمنعقد في كينيا تحت رعاية الرابطة الأفريقية للإدارة العامة، ومركز الكومنولث الأفريقي لمكافحة الفساد، ووزارة الشئون الداخلية بجمهورية كوسوفو، وجامعة ستيلينبوش بجنوب أفريقيا.

وخلال مشاركتها، استعرضت الدكتورة شريفة شريف، سبل تحقيق المساواة بين الجنسين، وتكافؤ الفرص، مؤكدة أهمية دور المرأة في التنمية، وأهمية التمكين الاقتصادي لها، من خلال توفير كل الفرص التي تؤهلها للارتقاء بقدراتها؛ وذلك تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030.

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وأشارت شريفة إلى الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية في ملف تمكين المرأة، ودور الدولة في هذا الشأن، وسبل محاربة الفساد والمساواة بين الجنسين، بالإضافة إلى دور الدولة نحو تمكين المرأة العاملة والسياسات العامة والخاصة نحو تمكين المرأة اقتصاديًا، موضحة أن مصر تؤمن بدعم المرأة وتمكينها الذي أصبح نهجا متأصلا في التوجه التنموي للدولة.

كما استعرضت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، عددا من المشروعات والمبادرات التي تهدف إلى تمكين المرأة، منها مبادرة حياة كريمة، ودورها في تحسين الأحوال المعيشية للمرأة المصرية، بالإضافة إلى تنفيذ حزمة من البرامج؛ للعمل على بناء قدرات المرأة، وتأهيلها لمزيد من المشاركة الفاعلة في جهود التنمية، ومنها برنامج القيادات النسائية التنفيذية بالمحافظات.

وأكدت المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، أن المساواة بين الجنسين ضرورة اجتماعية واقتصادية، مشيرة إلى أن سد الفجوة بين الجنسين؛ جزء أساسي من أي استراتيجية، لخلق اقتصادات ومجتمعات أكثر استدامة وشمولية، وأن التمكين الاقتصادي للمرأة هو المحفز الأكثر فاعلية للنمو الاقتصادي.

المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة الرابطة الأفريقية للإدارة العامة وزارة الشئون الداخلية بجمهورية كوسوفو

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