عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: كلمة الرئيس السيسي كشفت تأثير القضية السكانية على التنمية

شيماء محمود نبيه
شيماء محمود نبيه ، عضو مجلس النواب

قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان، جاءت كاشفة لحجم المشكلة السكانية، ومدى تأثيرها على عملية التنمية، وعدم شعور المواطن بالتحسن الذي يحدث؛ نتيجة الضغط على موارد الدولة بسبب تلك المشكلة.

وأشارت، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية ما ألقاه الرئيس السيسي في كلمته، من أن عدد سكان إفريقيا سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، وأن موارد القاردة لن تكفي احتياجاتها، موضحة أن هذا يؤكد ضرورة العمل على مواجهة تلك القضية التي أصبحت تمثل تحديا كبيرا.

وأكدت "نبيه"، أن القيادة السياسية وضعت المشكلة السكانية على رأس أولوياتها؛ بسبب ما تمثله من تحد واضح لقضية التنمية، في ظل الزيادة المضطردة للسكان، وبما يمثله من ضغط على موارد الدولة.

وأشارت إلى أن الدولة أنفقت مليارات على البنية التحتية؛ حتى تواجه وتستوعب الزيادة السكانية، ورغم كل مؤشرات التحسن والنمو؛ إلا ان تلك الزيادة في السكان تلتهم أي زيادة في معدلات النمو.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن المؤتمر جاء في توقيت مناسب، وفي ظل أزمات اقتصادية عالمية طالت الجميع، يلزم معها التوصل لحلول لمشكلات جوهرية، كالقضية السكانية.

وأعربت عن ثقتها في أن المؤتمر سيخرج بتوصيات، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري؛ من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك محددات واضحة لمواجهة الأزمة السكانية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، أمس، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويأتي المؤتمرأمس، كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.

شيماء محمود نبيه عبدالفتاح السيسي المشكلة السكانية الرئيس السيسي الزيادة السكانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

ترشيحاتنا

وزير الشباب والرياضة يكرم منظمي بطولة العالم للكرة الشاطئية في العلمين

مشاهد ساخنة.. تعرف على تفاصيل انفصال فريد شوقي وهدى سلطان بسبب رشدي أباظة

بث مباشر| كلمة سامح شكري خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب

قلق بالغ.. أول تعليق من الكرملين على مناورات أرمينيا وأمريكا

وزير الكهرباء يبحث مع وفد فرنسي مشروعات الربط مع أوروبا

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب مظهرها.. سينتيا خليفة تخرج عن صمتها وتروى موقفا محرجا

فيديو يوثق سرقة صينية لهاتف آيفون 14 بلس بطريقة عجيبة..وهذا ما حدث

أفضل الطريق للتعامل مع قلق الطفل وانفصاله عن الوالدين في بداية الحضانة

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ