برلمانية: كلمة الرئيس السيسي كشفت تأثير القضية السكانية على التنمية

قالت النائبة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، إن كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمؤتمر العالمي للسكان، جاءت كاشفة لحجم المشكلة السكانية، ومدى تأثيرها على عملية التنمية، وعدم شعور المواطن بالتحسن الذي يحدث؛ نتيجة الضغط على موارد الدولة بسبب تلك المشكلة.

وأشارت، في تصريحات صحفية لها اليوم، إلى أهمية ما ألقاه الرئيس السيسي في كلمته، من أن عدد سكان إفريقيا سيصل إلى نحو 1.6 مليار نسمة خلال سنوات قليلة، وأن موارد القاردة لن تكفي احتياجاتها، موضحة أن هذا يؤكد ضرورة العمل على مواجهة تلك القضية التي أصبحت تمثل تحديا كبيرا.

وأكدت "نبيه"، أن القيادة السياسية وضعت المشكلة السكانية على رأس أولوياتها؛ بسبب ما تمثله من تحد واضح لقضية التنمية، في ظل الزيادة المضطردة للسكان، وبما يمثله من ضغط على موارد الدولة.

وأشارت إلى أن الدولة أنفقت مليارات على البنية التحتية؛ حتى تواجه وتستوعب الزيادة السكانية، ورغم كل مؤشرات التحسن والنمو؛ إلا ان تلك الزيادة في السكان تلتهم أي زيادة في معدلات النمو.

ونوهت عضو مجلس النواب، بأن المؤتمر جاء في توقيت مناسب، وفي ظل أزمات اقتصادية عالمية طالت الجميع، يلزم معها التوصل لحلول لمشكلات جوهرية، كالقضية السكانية.

وأعربت عن ثقتها في أن المؤتمر سيخرج بتوصيات، تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطن المصري؛ من خلال الاهتمام بالرعاية الصحية والاجتماعية، وكذلك محددات واضحة لمواجهة الأزمة السكانية.

وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، أمس، ويستمر حتى يوم الجمعة المقبل.

ويأتي المؤتمرأمس، كتجديد لالتزامات مصر الدولية تجاه القضايا السكانية، وتأكيدا على جهودها المبذولة في تحقيق الاستفادة القصوى من عائدها الديموغرافي، كما سيكون بمثابة منصة تحاورية عالمية للخبراء وصانعي السياسات والباحثين والممارسين؛ لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات ومناقشة العلاقات المتغيرة والمتداخلة بين الصحة والسكان والتنمية.