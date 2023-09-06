العلاج الحر بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 700 منشأة خاصة خلال شهر

اشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بجهود إدارة العلاج الحر ,خلال أغسطس , في تعقب المنشآت الطبية المخالفة بجميع أنحاء المحافظة وذلك بهدف التصدي للمخالفات بتلك الاماكن.

وأكد وكيل الوزارة، على استمرارية الحملات المكثفة للإدارات الفنية الرقابية بالمديرية على مختلف المنشآت بالمحافظة، مؤكداً عدم التهاون في اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى مخالفات تمس صحة وسلامة المواطنين.

فيما أوضح الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر، أن فريق العلاج الحر قام خلال الشهر الماضى بالمرور على 700 منشأة طبية ، تشمل 334 عيادة خاصة و89 مستشفى وعيادة تخصصية فضلاً عن 172 مركزا طبيا ومعملاً، من بينها 48 مركزاُ ومعملاً دون ترخيص .

كما أشار إلى أن عدد المنشآت التى تدار دون ترخيص بلغ 196 فيما تم رصد 10 منشآت مخالفة لإشتراطات مكافحة العدوى علاوة على توجيه 69 إنذاراً واستصدار قرارات إغلاق لنحو 46 منشأة مخالفة وإعادة فتح 26 أخرى.

وأعرب فؤاد عن عمق تقديره لفريق العلاج الحر بالمديرية وأقسامها بالإدارات لجهودهم المتميزة في الحفاظ على صحة وسلامة المواطن، مطالباً إياهم ببذل المزيد من الجهد للارتقاء بهذا القطاع الحيوي.

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