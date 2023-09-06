70 جنيها للفرد.. تحريك جديد لأسعار تذاكر برج القاهرة لهذه الأسباب

يعد برج القاهرة من أشهر المعالم السياحية التي تتميز بطابع خاص حيث تم بناؤه بين عامي 1956 و1961، ويفضل الكثير من المصريين والأجانب الذهاب إليه بهدف الاستمتاع بمشاهدة أروع المشاهد من فوقه وتتيح للزائر إمكانية مشاهدة القاهرة من أعلى وبشكل مختلف عن رؤيتها على الأرض، فضلاً عن قضاء أوقاتاً ممتعة في المطعم الذي بداخل البرج.

أسعار تذاكر برج القاهرة 2023

زيادة أسعار تذاكر برج القاهرة

أعلنت الشركة التي تُدير برج القاهرة، زيادة أسعار التذاكر الخاصة بالبرج بمقدار 10 جنيهات، لتصبح قيمة تذكرة الفرد للمصريين 70 جنيها بدلا من 60 جنيها، بداية من سبتمبر الجاري.

ونص القرار، أن تصبح تذكرة الأعياد الرسمية والعطلات للمصريين 100 جنيه للمصريين، و250 جنيها للجنسيات الأخرى .

وكشفت إدارة البرج عن أسعار تذاكر المنظار المحمول وهي 50 جنيها مصريا، و10 جنيهات لتذكرة التليسكوب، و300 جنيه رسوم للكاميرا الخفية.

وكانت قد نوهت الإدارة بأن التذكرة تُستخدم مرة واحدة ويمكن تأجيلها لمدة شهر عن طريق خدمة العملاء ونوهت الإدارة عن عدم مسؤوليتها عن تداول التذاكر خارج الشباك أو الحصول عليها بطريقة غير رسمية.

وعن المواعيد قالت: يستقبل برج القاهرة زواره يوميا في الفترة من التاسعة صباحا إلى الساعة الثانية عشرة منتصف الليل.

يشار أيضاً أنه بين الحين والآخر يضئ برج القاهرة بأضواء للاحتفال بذكرى معينة أو حدث ما، وبالتالي لم يعُد البرج لمُجرد الزيارة فقط ولكنه أصبح وسيلة للاحتفالات والدعاية أيضًا، حيث يجري إضاءته ووضع عبارات عليه عن طريق أضواء الليزر.

وظهر على البرج لون أزرق مؤخرا، وتسائل الكثيرون حول أسباب ظهور هذا اللون - وبحسب مصدر داخل برج القاهرة، فإن الألوان الزرقاء التي أضاءت البرج هذه الليلة، كانت جزءًا من دعاية لإحدى الشركات، إلى جانب عبارات أخرى جرى كتابتها على البرج في هذا الاحتفال.

وبالتالي أصبح هناك جانب اقتصادي لبرج القاهرة وذلك من خلال وضع الدعاية على البرج بالأضواء ليلًا، ليُحقق عوائد بأساليب جديدة.

وكانت أسعار تذاكر برج القاهرة في أبريل 2023؛ تذكرة الفرد المصري (في الأوقات العادية) 60 جنيها، و تذكرة العطلات الرسمية والأعياد للمصريين (منها عيد الفطر 2023) يبلغ 100 جنيه، و تذكرة الجنسيات الأخرى 225 جنيها، و تذكرة الزيارات الفردي 225 جنيها، و تذكرة المنظار المحمول 50 جنيها، و تذكرة التليسكوب 10 جنيهات، و رسوم الكاميرا الاحرافية 300 جنيه، و الأطفال أقل من 6 سنوات مجانا.

برج القاهرة

ماذا تعرف عن أيقونة القاهرة؟

يعد برج القاهرة أحد المعالم الشهيرة والموجودة في الجزيرة، بني من الخرسانة المسلحة على شكل زهرة اللوتس المصرية، و يوجد على قمة برج القاهرة مطعم سياحي على منصة دوارة تدور برواد المطعم ليروا معالم القاهرة من كل الجوانب، البرج من تصميم المهندس نعوم شبيب .

وشارك في بنائه نحو 500 عامل مصري وقد بلغت تكلفة بنائه نحو ستة ملايين جنيه في ذلك الوقت، و يصل ارتفاعه إلى 187 مترًا وهو أعلى من الهرم الأكبر بالجيزة بحوالي 43 مترا، ويتكون من 16 طابقًا ويستند إلى قاعدة من أحجار الجرانيت الأسواني التي استخدمها المصريون القدماء في بناء المعابد والمقابر، في صورة تمثل مزجًا بين الأصالة والمعاصرة.

والصعود إلى أعلى البرج يستغرق حوالي 45 ثانية لتشاهد عندما تقف على القمة بانوراما كاملة للقاهرة، الأهرامات، مبنى التليفزيون، أبي الهول، النيل، وقلعة صلاح الدين، وسوف تشعر وأنت تنظر في النظارة المكبرة أنك تزور مصر كلها في لحظة واحدة، كما يمكن الذهاب الى مطعم برج القاهرة في الطابق رقم 14 وعلى ارتفاع 160 مترا لتناول وجبة غذائية ويتميز هذا المطعم بشكله الدائري والذي يدور حول نقطة ارتكاز لترى القاهرة، ويمكنكم التقاط بعض الصور التذكارية مع العائلة او الاصدقاء.

وتم تجديد البرج عام 2006، بتكلفة بلغت 15 مليون جنيه، حيث جرت عملية ترميم شاملة للبرج، وإضافة إضاءة خارجية ملونة جديدة باستخدام تقنية جديدة للإنارة تعمل على توفير الطاقة بنسبة كبيرة ويمكن من خلالها التحكم في ألوان الإضاءة الخارجية للبرج.