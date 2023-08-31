مصر للطيران تعلن أسعار تذاكر العمرة للموسم الحالي

أعلنت الشركة الوطنية مصر للطيران عن أسعار تذاكر طيران موسم العمرة للعام الجاري، عبر خطاب معمم أرسلته لشركات السياحة والوكلاء.

وأوضحت مصر للطيران، في خطابها المرسل إلى شركات ووكالات السياحة، أن أسعار تذاكر طيران العمرة تترواح من 9200 جنيه وحتي 11 ألف جنيه، وذلك باختلاف محطات وتاريخ السفر من مطاري القاهرة وبرج العرب الدوليين والعودة من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة ومطار المدينة المنورة.



وقالت مصر للطيران، إن أسعار تذاكر طيران العمرة لخط « القاهرة - جده - القاهرة تترواح من 9200 جنيه وحتي 9500 جنيه، فيما تصل اسعار تذاكر خط «القاهرة - جده - المدينة المنورة - القاهرة» تترواح من 9600 جنيه وحتي 10 آلاف جنيه.



وأشارت مصر للطيران إلى أن أسعار خطي «القاهرة - المدينة المنورة - جده - القاهرة» وخط «القاهرة - المدينة المنورة - القاهرة » تترواح من 10500 جنيه وحتي 11 ألف جنيه.