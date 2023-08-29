وزارة السياحة والآثار تبحث استعدادات بدء موسم العمرة الجديد

في إطار استعدادات وزارة السياحة والآثار لموسم العمرة الجديد، توجهت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، لمحافظة الإسكندرية، حيث قامت بالمرور على مكتب غرفة عمليات السياحة الدينية بها، وذلك للتأكد من سير العمل به والوقوف على آخر الاستعدادات والتحضيرات الخاصة ببدء موسم العمرة، وكذلك بدء التحضير المبكر لإجراءات موسم الحج المقبل.

ووجهت سامية سامي أعضاء المكتب بالعمل على تقديم كافة التسهيلات اللازمة بما يساهم في إنجاح هذا الموسم والحفاظ على حقوق المعتمرين المصريين، وكذلك حقوق الشركات السياحية المصرية المنفذة لبرامج العمرة.

وعقب ذلك، تم التوجه لمطار برج العرب، حيث التقت سامية سامي بعدد من مسئولي المطار وإدارات الجهات المختصة هناك لبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق المشترك في موسم العمرة، ومتابعة جميع الإجراءات الخاصة بسفر المعتمرين المصريين للمملكة العربية السعودية لأداء مناسك العمرة وضمان توافر جميع وسائل الراحة لهم.

ووجهت الشكر لجميع قيادات ومسئولي المطار وجميع الجهات الموجودة بداخله على تعاونهم مع الوزارة في التنظيم الجيد الذي شهده موسم العمرة السابق، مؤكدة أهمية استمرار هذا التعاون وتضافر جميع الجهود ليكون الموسم الجديد موفقاً وناجحاً يتم خلاله بذل قصارى الجهد لخدمة المعتمرين.

كما التقت رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، مزيد بن محمد الهويشان، القنصل العام للمملكة العربية السعودية في الإسكندرية، بمقر القنصلية بالإسكندرية، بحضور عبد الوهاب مرسي، مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بمحافظة الإسكندرية، ومختار آدم، رئيس غرفة عمليات السياحة بالإسكندرية، وهاني نصر، عضو المكتب الفني بالإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، وتوفيق الجهني، نائب القنصل العام بمقر القنصلية.

وقد تم خلال هذا اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وما يخص الترتيبات الخاصة برحلات الحج، وأيضاً رحلات العمرة للمعتمرين المصريين على هامش بدء موسم العمرة الجديد لعام 1445هـ، وكيفية تسهيل إجراءات أدائهم لمناسكهم بكل يسر وسهولة.

كما تمت الإشارة إلى الدور الذي تقوم به البوابة المصرية للعمرة في تنظيم وتبسيط الإجراءات الخاصة بقيام الشركات السياحية بتنفيذ برامج العمرة الخاصة بهم.

من جانبه، أكد القنصل العام أن المملكة تبذل جهودها لخدمة ضيوف الرحمن حجاج ومعتمرين، والسهر على راحتهم في قمة اهتمامات القيادة الحكمية للمملكة ليؤدوا عباداتهم ونسكهم بروحانية وطمأنينة وأمان.

جدير بالذكر أن أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، اعتمد منذ أيام، الضوابط والقواعد المنظمة لتنفيذ رحلات العمرة لموسم 1445 هجرية، ويتم السماح لشركة السياحة بالبدء في تنفيذ رحلات العمرة هذا الموسم فور انتهائها من الإجراءات الخاصة بتوثيق عقود وكالة العمرة، وشريطة عدم وجود أي مواقف قانونية خاصة بهذه الشركة المُسجلة بالوزارة لدى أي من الإدارات التابعة للإدارة المركزية لشركات السياحة أو تمت مجازاتها بقرار وزاري يحول دون تنفيذها لرحلات العمرة لهذا العام.

