يارب يجيلك سرطان.. 3 مواقف أثارت الجدل لـ رضوى الشربيني

آثارت الإعلامية رضوى الشربيني، الجدل خلال الفترة الماضية بسبب العديد من المواقف المختلفة.

وتحرص الإعلامية رضوى الشربيني، على متابعة جمهورها بأحدث الصور والفيديوهات والأخبار عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وقالت رضوى الشربيني، أنها تعرضت لموقف صعب من أحد متابعيها، وتابعت في راجل دخل قالي: ليه السرطان مابيجلكيش أنتي واللي زيك، أو أنتي وأشكالك وتموتي؟.

يذكر أن الإعلامية رضوى الشربيني، هاجمت الفنان أحمد سعد بعد طلاقه من صديقتها علياء بسيوني، ولكنها ردت وقالت، لم أهاجم أحمد سعد ولكنى كنت أهاجم الناس الذين كانوا يهاجمون علياء ولأني أدعم المرأة ولكن لم أهاجم أحمد سعد لأنه من الأصدقاء المقربين لى.

ويذكر أيضا موقف رضوى الشربيني، مع أسما شريف منير بعد حلاقة شعرها.

وتابعت رضوى الشربيني، أنا أدعمها وأعجبت كثيرا برد فعل والدها الفنان شريف منير، لأنه فى النهاية طالما لم تضر أحد بما فعلته فلها مطلق الحرية ولا نلوم عليها.