بعد الفستان الأخير.. 10 صور أثارت الجدل لـ ياسمين الخطيب | شاهد

نشرت الكاتبة ياسمين الخطيب، صورًا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بإطلالة أنيقة.

وتألقت الكاتبة ياسمين الخطيب، مرتديه فستانًا أنيقًا ومميزًا باللون اللبني الفاتح، وتميز الفستان بتصميم مختلف وجذاب.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين الخطيب في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عينيها مع اختيار أحمر للشفاه باللون النود ليبرز جمال أنوثتها.

كما اختارت ياسمين الخطيب، أن تترك شعرها الذهبي الطويل منسدلًا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت والمميز.

وتميل ياسمين الخطيب، إلى اختيار الفساتين اللافتة والأنيقة التي تكشف جمالها.

وإليكم صور ياسمين الخطيب