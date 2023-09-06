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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

رئيس الإنجيلية يستقبل وفدا أمريكيا من رجال الأعمال لمناقشة فرص الاستثمار بمصر

صدى البلد

استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، اليوم الأربعاء، وفدًا إنجيليًّا من رجال أعمال أمريكيين، ومستثمرين في عدد من المجالات المختلفة "الزراعة، والتطوير العقاري، وتطوير الأعمال، والطاقة والغاز، وريادة الأعمال، وتجارة السيارات". 

ويأتي ذلك بمشاركة  ممتاز بشاي، نائب رئيس الهيئة الإنجيلية، والقس طوني جورج، مدير خدمة TC في مصر والشرق الأوسط، وسارة عيد، الخبيرة الاقتصادية، ورئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية بوزارة المالية، والمتحدث الرسمي باسم وزارة المالية، وذلك لمناقشة عدد من الفرص الاستثمارية المناسبة للدولة المصرية لتحقيق أكبر فائدة للمصريين. 
ورحب رئيس الإنجيلية برجال الأعمال والمستثمرين من الولايات المتحدة الأمريكية، معبرًا عن سعادته الكبيرة بالزيارة، مؤكدا أن الكنيسة الإنجيلية بمصر كنيسة وطنية، تشارك بكل طاقتها، وبخبراتها في دعم الاقتصاد الوطني، بجانب التنمية والتوعية والحوار وبناء السلام".
وأضاف "زكي": «إن مصر تشهد تطورًا كبيرًا على جميع الأصعدة، وتخطو خطوات جادة نحو دولة مدنية حديثة، تحترم القانون والدستور، وتحقق مبادئ المواطنة»، مؤكدًا: "ان العيش المشترك في مصر حالة مهمة يعيشها المجتمع وتؤيدها وتعززها الدولة المصرية، في إطار خطة اقتصادية وسياسية وثقافية واجتماعية، وقد أثبتت الدولة المصرية أنها قادرة على تطبيق القانون على جميع المصريين دون تمييز".
من جانبهم، عبر المشاركون عن سعادتهم بزيارة مصر ولقاء رئيس الطائفة الإنجيلية، بجانب متابعتهم المستمرة لحالة التنمية الهامة التى تحدث فى مصر، ووجود فرص استثمارية كبيرة داخل المجتمع المصري، وذلك في ظل استقرار الدولة المصرية وسعيها لتحقيق الأفضل للمصريين.

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