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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نطلع نرقص والدكاترة قاعدين.. تعليق ناري من مفيدة شيحة على حفلات التخرج

رقص طالبة في احدى
رقص طالبة في احدى حفلات التخرج

‏قالت الإعلامية سهير جودة أن حفلات التخرج أصبحت بيزنس بالنسبة لبعض الجامعات في آخر 10 سنوات وحفلات التخرج في السابق كانت تتم بشكل يليق بجلال العلماء والجامعة لكن بعض الجامعات أصبحت تستغل هذا الأمر وأصبحنا نرى مهازل.

 

‏وتابعت الإعلامية مفيدة شيحة خلال برنامج "الستات"، المذاع عبر شاشة "النهار"، أن الآن أصبحنا نرى في حفلة التخرج كل طالب يدخل على أغنية أو موسيقى محددة من اختياره والأهالي والأساتذة  يقفوا في انتظار الطالب حتى ينتهي من الرقص حتى يسلمون الشهادة.

 

‏وعلقت مفيدة شيحة على الفيديو الذي انتشر للفتاة النوبية التي كانت ترقص في إحدى حفلات التخرج قائلة: "دي مش حفلة وهذا ليس المكان المناسب ومش مطلوب أن أنا أقدم استعراض غنائي أنا رايح اتخرج مع زملائي ولو البنت عايزة ترقص تعمل حفلة في البيت بس مش في الجامعة".

حفلات التخرج الإعلامية سهير جودة برنامج الستات الإعلامية مفيدة شيحة للفتاة النوبية

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