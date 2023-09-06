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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحقيق عاجل.. رئيس رومانيا يعلق على سقوط أجزاء من مسيرة روسية في بلاده

رئيس رومانيا
رئيس رومانيا

أكد رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس أن الهجمات الروسية على البنية التحتية لموانئ نهر الدانوب الأوكرانية تمثل جرائم حرب.

وعلق يوهانيس اليوم الأربعاء على العثور على أجزاء من مسيرة روسية بأراضي بلاده، قائلًا إنه إذا تم التأكد من أن هذه العناصر التي تم العثور عليها على الأراضي الرومانية جاءت من طائرة روسية بدون طيار، فإن مثل هذا الوضع سيكون غير مقبول على الإطلاق وانتهاكًا خطيرًا لسيادة رومانيا وسلامتها الإقليمية، الدولة الحليفة لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف "لقد أبلغتني وزارة الدفاع في الوقت الحقيقي بهذا الاكتشاف وطلبت إجراء تحقيق عاجل ومهني حول مصدر هذه المسيرة، فضلاً عن اللحظة والظروف التي سقطت فيها بأراضي رومانيا".

كان وزير الدفاع الروماني أنجيل تيلفار، صرح اليوم الأربعاء، بأن أجزاء من طائرة مسيرة روسية سقطت على أراضي بلاده.

وحسب وكالة "رويترز" للأنباء قالت في وقت سابق، إن كييف قد أعلنت يوم الاثنين انفجار طائرات مسيرة روسية في أراضٍ رومانية، لكن بوخارست نفت ذلك تماماً آنذاك.

وقال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، في وقت سابق الأربعاء، إن ضربات جوية روسية وقعت على بعد أقل من كيلومتر من حدود بلاده مع أوكرانيا الثلاثاء، وسط هجمات مكثفة على ميناء إسماعيل الأوكراني.

وأضاف يوهانيس، في مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء لوكسمبورج كزافييه بيتل، قائلاً: "أخبرني وزير الدفاع بأننا تعرضنا لهجمات اليوم فقط، وتحققنا من أنها على بعد 800 متر من حدودنا"

رئيس رومانيا الهجمات الروسية نهر الدانوب جرائم حرب مسيرة روسية

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