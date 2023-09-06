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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ السويس يبحث مع سفير التشيك التعاون في مجالات التجارة وفرص الاستثمار

محافظ السويس
محافظ السويس

استقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس إيفان يوكل سفير جمهورية التشيك في مصر يرافقه أندريه تسوخى الملحق التجاري لسفارة التشيك بالقاهرة لبحث التعاون المشترك في مجالات التجارة الثنائية وفرص الاستثمار والتعاون فى المجالات الثقافية والعلمية والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. 

ويأتي ذلك بحضور خالد سعداوى السكرتير العام لمحافظة السويس و أحمد وزيرى السكرتير العام المساعد للمحافظة ووليد جمال الدين رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
وفى بداية اللقاء رحب المحافظ بالسفير علي أرض السويس وأكد على عمق العلاقات المصرية التشيكية.
وفى اللقاء تم مناقشة الشئون المتعلقة بسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وتبادل الخبرات و تنمية التعاون المشترك بين في بعض المجالات .
وقدم محافظ السويس نبذة مختصرة عن محافظة السويس .. قائلا إن السويس من أجمل المحافظات لما يوجد بها من مناظر طبيعية و ما تتميز به من عبقرية المكان لما تشمله من موانئ متعددة وما يتم بها من تطوير كبير فى الطرق ويتم حاليًا إنشاء مدينة السويس الجديدة وأشار المحافظ الي أن المحافظة بها مناطق صناعية.. من أهمها المنطقة الأقتصادية فهى الأساسية لما تشمله من مميزات و تسهيلات للاستثمار و نأمل أن تكون هناك تعاون مثمر بين الشركات التشيكية و الجانب المصرى و ان تكون هناك منطقة أقتصادية لجمهورية التشيك و يخصص لها مكان بالمنطقة الأقتصادية فهى منطقة قريبة جدا لمعظم الموانئ .
من جانبه أعرب سفير جمهورية التشيك عن سعادته بهذا اللقاء مؤكداً حرص بلاده على تعميق العلاقات الثنائية مع جمهورية مصر العربية في مختلف المجالات مرحبا بزيادة التعاون بين الجانبين على كافة الأصعدة خاصة في مجالات التجارة و فرص الاستثمار.
من جانبه قدم وليد جمال الدين رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عرضاً عن الاستثمارات بالمنطقة وما تقدمه المنطقة الأقتصادية من حوافز استثمارية ومرونة في مناخ الأعمال وتسهيل الإجراءات المقدمة للمستثمرين فضلاً عن سهولة النفاذ للأسواق الخارجية، بجانب وفرة الأيدى العاملة الماهرة مشيرًا إلى مراكز التدريب المهنية والتقنية التي تخدم المشروعات داخل المنطقة.

الاقتصادية لقناة السويس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس السكرتير العام لمحافظة السويس السويس الجديدة اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعزيز العلاقات الثنائية جمهورية مصر العربية جمهورية التشيك رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس

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