وزير خارجية المغرب يؤكد أهمية الاقتصاد الأزرق والرقمي للدول العربية

وجه وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، التحية والتقدير على أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية على المجهودات المبذولة في لإنجاح اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري.

وأكد ناصر بوريطة في كلمته عقب اجتماع مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري،:" قراراتنا تؤكد مواقفنا العربية الثابتة وتدعم مجهودات الدول العربية لحل الأزمات العربية ".

وتابع ناصر بوريطة :" تأسيس مجلس وزراء الأمن السيبراني العربي أمر مهم لانه يواجه تحديات تواجه الدول العربية ".

وأكمل ناصر بوريطة:" المجلس الاقتصادي والاجتماعي أكد على أهمية الاقتصاد الأزرق والرقمي كي تدخل الدول العربية لعالم التكنولوجيا".

ولفت ناصر بوريطة :" الأمن الغذائي مطروح بشدة على طاولة مناقشات الدول العربية في الجامعة العربية ".

وتابع ناصر بوريطة:" بلاده ستحاول خلال رئاستها لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري أن تعطي للقضايا الاقتصادية والاجتماعية أهمية لأنها عنصر أساسي للعمل العربي المشترك".