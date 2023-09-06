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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

اعتقال شاب فلسطيني مشتبه به في تنفيذ عملية الطعن بالقدس المحتلة

صدى البلد

أفادت وسائل إعلام فلسطينية ، مساء اليوم الأربعاء، بأعتقال قوات الاحتلال الإسرائيلي، شاب فلسطيني يبلغ من العمر (17 عاما) قرب باب الخليل، أحد أبواب البلدة القديمة في القدس المحتلة، وذلك بزعم تنفيذه عملية طعن.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية ، أن هناك ثلاثة مستوطنين إسرائيلين أصيبوا وأحدهم جراحه خطيرة، في عملية طعن نفذها شاب فلسطيني، بالقرب من باب الخليل في مدينة القدس المحتلة.

قالت خدمة إسعاف نجمة داود الحمراء إن رجلا إسرائيليا يبلغ من العمر 56 عاما أصيب بجروح خطيرة في هجوم القدس بعد تعرضه للطعن في الجزء العلوي من الجسم، كما أصيب سائح يبلغ من العمر 17 عاما بجروح طفيفة بعد إصابته بجرح سطحي في بطنه، بحسب صحيفة تايمز أوف إسرائيل.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، أن عدد المصابين ارتفع إلى 3، أحدهم حالته خطيرة.

كما قالت الإذاعة العبرية، أن منفذ العملية مصاب بجروح، وحالته الصحية غير معروفة حتى الأن، وتم اعتقاله.

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