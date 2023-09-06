أبو الغيط: نرصد تطور العلاقات بين الدول العربية وإيران وتركيا.. فيديو

قال أحمد أبو الغيط الأمين العام لـ جامعة الدول العربية أنه سبق انعقاد المجلس الوزراى، مجموعة اجتماعات للجان معنية بـ تركيا ، إيران، القضية الفلسطينية، هى موضوعات تحظى باهتمام دولا معينة فى المجموعة العربية.

وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية ،خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب، أن الجامعة ترصد تطور العلاقات بين إيران والسعودية، وكذا بين إيران والدول العربية وترصد إيضا التطور فى العلاقات بين الدول العربية وتركيا.

لجنتى تركيا وإيران

وأوضح أبو الغيط ، فى أطار تطور العلاقات، قررتا كلا من لجنتى تركيا وإيران، عدم إصدار بيانات خاصة كلجان كما كان يحدث فى السابق .