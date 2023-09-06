السفير المصري في الإمارات يحصل على جائزة التميز الدبلوماسي

منح وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، جائزة التميز الدبلوماسي إلى السفير المصري لدى الإمارات شريف عيسى.

وحسب ما ذكرته وزارة الخارجية، جاء ذلك تقديرًا لجهود البعثة المصرية في دعم العلاقات الثنائية بين البلدين والعمل على تكثيف التعاون بينهما، وذلك خلال احتفالية وزارة الخارجية الإماراتية السنوية لتكريم المتميزين في مختلف المجالات.

وأشاد وزير الخارجية الإماراتي خلال تسليم الجائزة بالعلاقات المتميزة والوثيقة بين البلدين والتعاون والتنسيق المستمر بينهما، متمنياً دوام التوفيق للبعثة المصرية والعاملين فيها.