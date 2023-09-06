مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضاً

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم منخفضاً 112.82 نقطة ليقفل عند مستوى 11298.16 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.



وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 211 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 56 شركة ارتفاعاً في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 163 شركة على تراجع.



وكانت أسهم شركات الصقر للتأمين، وسلامة، والكيماويات، وأنابيب، والإنماء طوكيو م الأكثر ارتفاعاً, أما أسهم شركات التعاونية، وأكوا باور، ودار المعدات، ونادك، والحفر العربية الأكثر انخفاضاً في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.95% و4.48% .

فيما كانت أسهم شركات الكيماوية، وأرامكو السعودية، وشمس، وشركة الاتصالات السعودية، والباحة هي الأكثر نشاطاً في الكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، وشركة الاتصالات السعودية، والراجحي، وعذيب للاتصالات، والأهلي هي الأكثر نشاطاً في القيمة.



وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 217.47 نقطة ليقفل عند مستوى 23328.28 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 31 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من مليون سهم.