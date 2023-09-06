شفافية المالية العامة.. السعودية تثمن إشادة صندوق النقد الدولي

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا مهما ردا على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي حيث ثمن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بإشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية.



وبحسب البيان السعودي؛ فقد أثني "الجدعان" بشكل خاص علي إشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين، وما حققته من تقدم فى شفافية المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.