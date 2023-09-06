عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شفافية المالية العامة.. السعودية تثمن إشادة صندوق النقد الدولي

السعودية علم
السعودية علم

 

أصدرت وزارة المالية السعودية بيانا مهما ردا على التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي حيث ثمن وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، بإشادة صندوق النقد الدولي بالإصلاحات التي يشهدها الاقتصاد السعودي، وجهود المملكة المتواصلة لإجراء الإصلاحات الاقتصادية والمالية.


وبحسب البيان السعودي؛ فقد أثني "الجدعان" بشكل خاص علي إشارة الصندوق إلى موقف المملكة المالي المتين، وما حققته من تقدم فى شفافية المالية العامة.

وكان صندوق النقد الدولي قد أصدر تقريراً إيجابياً عن المملكة عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة، أكد خلاله أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

وصفه بالقوي.. النقد الدولي يشيد باقتصاد دولة عربية

تصل إلي 48 درجة.. السعودية تحذر من موجة حارة في المدينة المنورة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

قرار عاجل من النيابة بخصوص عقار حدائق القبة المنهار| صور

ضربة الموسم.. العربية: الأهلي يستعد لخطف صفقة جديدة من بيراميدز الأيام المقبلة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

64 مليون مواطن| وقف جميع خدمات البطافات التموينية على موقع دعم مصر.. الأسباب والتفاصيل

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

موضوعات متعلقة

السعودية .. تحذير عاجل من المملكة لرعاياها في الكويت

قبل مغادرة الدولة | السعودية تطالب مواطنيها في الكويت بهذا الأمر

ترشيحاتنا

السياحة: 294 منشأة فندقية ومركز غوص ويخوت سفاري تحصد شهادات الاستدامة البيئية

العظمى 47 درجة| أصعب 72 ساعة في سبتمبر.. وهذه المحافظات الأكثر حرارة

تنسيق المرحلة الثالثة 2023.. بشرى لطلاب الثانوية العامة بالدور الثاني

اختر منها.. 5 سيارات مستعملة أوتوماتيك بـ 450 ألف جنيه | صور

الصحفيين تنظم برنامجًا ثقافيا حافلا للأطفال أبناء زملاء المهنة | صور

تباطؤ ذوبان الجليد.. سر صادم في منطقة القطب الشمالي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في عيد ميلادها.. 10 صور أثارت الجدل لـ ريهام عبد الغفور

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ