عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وصفه بالقوي.. النقد الدولي يشيد باقتصاد دولة عربية

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

جاء ذلك في تقرير إيجابي أصدره الصندوق عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة.

كما اثني الصندوق علي تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذا علي الإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.


كما ثمن  التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%.
 

بسبب النفط.. بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن تعافي اقتصاد الكويت

عملة جديدة.. إعلان صادم من مسئول بصندوق النقد الدولي عن نهاية الدولار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

3 ملايين دولار| الأهلي يعلن تفاصيل صفقة المهاجم الجديد

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

نجل مرتضى منصور يجري وراء حسن شحاتة.. فاروق جعفر يروي القصة الكاملة

هزيمة جديدة للفيروس.. موديرنا تعلن نجاح لقاحها المطور ضد متغير BA.2.86

الشيخ زين ومراته وابنه.. لحظات مؤثرة من حادث عقار حدائق القبة| فيديو

مفاجأة.. أوسوريو يهدد بالرحيل عن الزمالك لهذا السبب| تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

بيان عاجل من صندوق النقد الدولي بشأن قرض النيجر

الحكومة الروسية ترفض مشروع قانون للانسحاب من صندوق النقد الدولي

ترشيحاتنا

ارتفاع ضحايا فيضانات تركيا إلى 7 أشخاص ..صور

برواتب تبدأ من 3000 جنيه.. توفير 28 فرصة عمل لشباب بني سويف

إطلاق تطبيق لتسجيل آراء المواطنين بشأن الخدمات الطبية المقدمة لهم خلال أيام

بسبب ارتكاب أعمال عنف بالسودان.. أمريكا تفرض عقوبات على شقيق حميدتي

بريطانيا تصدر قرارا هاما بشأن العلاقات الدبلوماسية مع ليبيا

أخبار التوك شو|الأرصاد تحذر من طقس الأيام المقبلة وتصريح ناري لوزير الخارجية عن سد النهضة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مش بيهبط.. أرخص مضاد حيوي يمتلك فوائد خارقة للجسم| اكتشفه

بسلاسل من الأموال.. نقطة عم وابنه الصغير للعروسين تلفت الانتباه

انطلاق المؤتمر الصحفي لفيلم ORIGIN للمخرجة آفا دوفيرناي| صور

أبيض لافت.. كارول سماحة تستعرض رشاقتها بلوك مختلف| شاهد

فيديو

مصرع وإصابة 6.. انهيار عقار بحدائق القبة

تراجع جديد للذهب وتفاصيل سعر الدولار اليوم

شاهد.. تسريب فيديو لـ أحمد سعد مع طليقته علياء بسيوني وابنته

الكاف يفسخ تعاقده مع «بي إن سبورتس».. حتشوف ماتش الأهلي فين|فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ