وصفه بالقوي.. النقد الدولي يشيد باقتصاد دولة عربية

أكد صندوق النقد الدولي أن الاقتصاد السعودي يشهد حالة ازدهار ونمو، وأن موقف المملكة المالي يتسم بالقوة، مشيداً بالتقدم الذي أحرزته المملكة في تنفيذ الأجندة الإصلاحية لرؤية السعودية 2030.

جاء ذلك في تقرير إيجابي أصدره الصندوق عقب اختتام مناقشات مشاورات المادة الرابعة مع المملكة.

كما اثني الصندوق علي تسارع وتيرة التحول الرقمي في المملكة وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل، وكذا علي الإصلاحات في البيئة التنظيمية وبيئة الأعمال، والجهود الجارية بالاستثمار في رأس المال البشري، والنمو المستمر للناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.



كما ثمن التقرير على جهود المملكة المتواصلة لاستكمال الإصلاحات الاقتصادية والمالية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، منوهًا إلى أن المملكة كانت أسرع اقتصادات مجموعة العشرين نمواً في عام 2022م بمعدل بلغ 8.7%، مع نمو الناتج المحلي غير النفطي بنحو 4.8%، وتراجع معدلات البطالة بين السعوديين إلى أدنى مستوى تاريخي لها؛ حيث انخفضت إلى 8%.

