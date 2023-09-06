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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تصل إلي 48 درجة.. السعودية تحذر من موجة حارة في المدينة المنورة

صدى البلد

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، اليوم الأربعاء، في تقريره اليومي عن حالة الطقس موجة حارة على منطقة المدينة المنورة.

وأضاف المركز أن التأثيرات تشمل ارتفاعا في درجات الحرارة من ( 47 - 48 ) درجة مئوية، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.


وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات العيص وخيبر وبدر ووادي الفرع ، تبدأ الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 4 عصرا .

طقس السعودية اليوم.. تحذير من أمطار غزيرة وسيول وبرد على هذه المناطق

كان قد أصدر المركز الوطني للأرصاد بالسعودية، تقريرًا عن حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء بمحافظات ومدن المملكة.

وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى مرتفعات مكة المكرمة، ولا يستبعد ظهور السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على منطقة نجران.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي والأوسط , وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف على الجزء الجنوبي والأوسط، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي ومتوسط الموج الى مائج على الجزء الجنوبي والأوسط.

 

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