بدون جلسات تنظيف.. هاني الناظر يكشف طريقة للتخلص من البثور السوداء والحبوب

تحتاج البشرة الدهنية إلي عناية فائقة لتفادي حدوث مشاكل جلدية مثل حب الشباب وظهور الحبوب والبثور السوداء.

يقول الدكتور هاني الناظر استشاري امراض الجلدية ورئيس مركز البحوث سابقا إن الكثير من الأشخاص أصحاب البشرة الدهنية يشكون من الدهون الزيادة ومن ظاهرة حبوب الشباب والرؤوس السوداء ويسألون عن وسيلة غير مكلفة لتنظيف البشرة والوقاية من ظهور الحبوب والإقلال من الدهون خاصة أن المحاليل الموجودة حاليا في الأسواق أصبحت غالية الثمن مع ندرة وجودها ..

لهذا وصف هاني الناظر لأصحاب هذه الشكوي الحل البسيط الآتي : وهو عبارة عن غسل الوجه صباحا ومساء بمحلول مكون من معلقة ملح طعام مضاف اليها تسعة معالق مياه حيث يتم غسيل الوجه جيدا بالمحلول الملحي ويشطف بعد نصف ساعة ويغسلوا الوجهة بصابونة جلسرين وهذا يؤدي لتنظيف البشرة والتخلص من الرؤوس السوداء وتقليل الدهون اما حبوب الشباب نفسها فيمكن دهانها مساء ب akneroxid 5gel