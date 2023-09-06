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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

غدا.. قطع المياه عن عدد من قري مركز منية النصر بالدقهلية

محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية عن قطع المياه غدا الخميس  ويوم السبت  المقبل عن عدد من قري مركز منية النصر من الساعة 8 صباحا الي الساعة 2 ظهرا  لتنفيذ اعمال تطهير المروقات بمرفق مياة منية النصر.

جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بناءا على التقرير الوارد من شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالدقهلية في هذا الشأن.

وأوضح التقرير انه سيتم تنفيذ اعمال تطهير للمروقات رقم 1ورقم 2 بمرفق مياة منية النصر، مشيرا إلى أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياة هي قري ميت عاصم والنزل وبرمبال القديمة وبرمبال الجديدة وكفر علام والرياض والكردي والجنينة.

ووجه "مختار" المحاسب محمد عبد الباقي رئيس مركز منية النصر بالتنسيق مع مسئولى شركة مياة الشرب والصرف الصحي لسرعة إنهاء الأعمال المشار اليها وعودة المياه مرة اخرى كالمعتاد حرصا على توفير مطالب واحتياجات المواطنين.

وتهيب محافظة الدقهلية بالمواطنين قاطني نطاق الوحدات المحلية القروية المذكورة والمتأثرة بانقطاع المياه وبالاضافة لجميع الهيئات والمصالح والمستشفيات والمخابز الواقعة في نطاقها ضرورة العمل لاتخاذ ما يلزم لتوفير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.

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