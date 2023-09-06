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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

محمد محسن يشيد بتنظيم مهرجان القلعة ويؤكد: بستناه من السنة للسنة

المطرب محمد محسن
المطرب محمد محسن

أعرب المطرب محمد محسن، عن سعادته بمشاركته في مهرجان القلعة، قائلا: "بستنى المهرجان من السنة للسنة عشان أشوف الجمهور المصري المتواجد في المهرجان"..مشيدا بالتنظيم والتقدم الواضح في تنظيم الحفلات.

 

أضاف محمد محسن، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج “الحياة اليوم” المذاع على قناة الحياة:"من صغري بنتظر مهرجان القلعة كل سنة، وكان ليا الشرف أن أقف على خشبة مسرح المحكى في القلعة، ودا كان حلم استطعت في تحقيقه"، متابعا:" بالأمس احتفلت بتواجدي للسنة العاشرة بمهرجان القلعة".


وأكمل: احاول أن أثبت على الأفكار التي أقدمها وأن أحترم جمهوري، وأفكر 1000 مرة قبل طرح أي أغنية، متابعا: قبل حفلات القلعة بأسبوعين أتواجد على السوشيال ميديا لمعرفة أذواق الناس لكي أقدم الأغاني التي يحبونها، وكل سنة بيطلب مني الناس أغاني جديدة.


وأكد على أن التواصل بينه وبين الجمهور أسعد الحظات التي يعيشها.

مهرجان القلعة المطرب محمد محسن الجمهور المصري القلعة مسرح المحكي

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