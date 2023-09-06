60 جنيها فقط للتذكرة.. عمر خيرت نجم آخر ليالي مهرجان القلعة

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها ، ومن المقرر ان تبلغ سعر التذكرة 60 جنيه فقط

يسبقة عرض الطلاب فصول الكورال بمركز تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

وكان قد أطرب الفنان محمد محسن ، ليلة أمس ، جمهور القلعة بأغنية زى أغاني زماني التي افتتح بها حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وسبقته الفنانة اللبنانية عبير نعمة فقرتها بمهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بأغنية "وينك" وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

كما احيا الموسيقار هشام خرما اللية الحادية عشر من مهرجان محكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، بمقطوعة موسيقية بعنوان "بدر".

وتوالي خرما فى تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التى نالت اعجاب الجماهير، وهو ما جعلهم يتفاعلوا معه بالتصفيق الحاد والغناء.



وبعدها قدمت غالية بن على فقرتها الموسيقية والتى بدأتها تتر فيلم مصروهي الأغنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبعدها قدمت غالية مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.

