عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

60 جنيها فقط للتذكرة.. عمر خيرت نجم آخر ليالي مهرجان القلعة

عمر خيرت
عمر خيرت

يختتم مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر فعاليات دورته 31 مساء الخميس 7 سبتمبر حيث يعزف الموسيقار عمر خيرت فى العاشرة مساء على مسرح المحكى مختارات من اهم مؤلفاته التى وضعها على مدار مشواره الفنى الطويل منها العرافة والعطور الساحرة ، قضية عم احمد ، وجه القمر ، زى الهوا ، ضمير ابلة حكمت ، البخيل وانا وغيرها ، ومن المقرر ان تبلغ سعر التذكرة 60 جنيه فقط 

يسبقة عرض الطلاب فصول الكورال بمركز  تنمية المواهب يضم عدد من اعمال الموسيقى العربية الشهيرة.

أسما شريف منير برفقة طليقها فى أول يوم دراسة لابنتها .. صور

مني زكي تعتذر لابنتها على الهواء.. اعرف السبب.. فيديو

وكان قد أطرب الفنان محمد محسن ، ليلة أمس ، جمهور القلعة بأغنية زى أغاني زماني التي افتتح بها حفله في مهرجان القلعة للموسيقى والغناء.

وسبقته الفنانة اللبنانية عبير نعمة فقرتها بمهرجان صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء بأغنية "وينك" وسط تفاعل كبير جدا من الحاضرين.

كما احيا الموسيقار هشام خرما اللية الحادية عشر من مهرجان محكي القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة للموسيقى والغناء فى دورته الـ 31، بمقطوعة موسيقية بعنوان "بدر".

وتوالي خرما فى تقديم العديد من المقطوعات الموسيقية التى نالت اعجاب الجماهير، وهو ما جعلهم يتفاعلوا معه بالتصفيق الحاد والغناء.


وبعدها قدمت غالية بن على فقرتها الموسيقية والتى بدأتها تتر فيلم مصروهي الأغنية التى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير وبعدها قدمت غالية مجموعة مختلفة من أشهر أغانيها القديمة والجديدة.
 

 

 

الدكتور خالد داغر الدولي للموسيقى والغناء الأوبرا المصرية اعمال الموسيقي العربية الفنان محمد محسن الموسيقار عمر خيرت الموسيقار هشام خرما

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

براءة مرتضى منصور من شطب عضوية حسن شحاتة.. تفاصيل لأول مرة

مطلعش ابن النادي| محمد فضل يفتح النار على الأهلي: "المنتخب أهم".. وصدمة في القلعة الحمراء

ابني سبب تركي وزارة الهجرة.. نبيلة مكرم تكشف كواليس مشكلة نجلها لأول مرة

انتشال جثة جديدة من أسفل أنقاض عقار حدائق القبة المنهار

مفاجأة معسكر النمسا.. شوبير يحسم الجدل حول مصير إمام عاشور مع الأهلي

موقف مفاجئ من رجل أعمال زملكاوي مع زيزو وفتوح.. تفاصيل

«اقتربت الساعات الأشد سخونة احترسوا»|الأرصاد تفجر مفاجأة وتؤكد وصول العظمى إلى 47

200 جنيه| الذهب يتراجع مجددا في محلات الصاغة.. وهذا سعر عيار 21

ترشيحاتنا

الخبطات تتوالى على الزمالك| المحكمة الرياضية و"فيفا" يطحيان بما تبقي من استقرار “الأبيض”.. إيقافات وغرامات جديدة

هالاند يفتح الباب أمام الانتقال إلى ريال مدريد والسيتي يتحرك

60 ألف جنيه.. تعويضات عاجلة من التضامن لضحايا انهيار عقار حدائق القبة

الموجة رجعت تاني.. ارتفاع درجات الحرارة بمطروح وتحذير من الخروج خلال النهار

تصريح متشائم.. تحذير خطير من الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ

السيسي : تعزيز التعاون مع اليابان في مجالات التعليم والطاقة والنقل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماسكة طبنجة.. إليسا تمارس رياضة الرماية| صور

كنت بصرف عليه وعايز يورثني.. مسنة بريطانية تكشف سبب طلاق زوجها المصري

بالفيديو| ازدحام مروري غير مسبوق في صحراء نيفادا الأمريكية.. اعرف السر

بسبب عقار مضاد لـ كورونا..تفاصيل تحول لون عين رضيع من البني للأزرق

فيديو

بسبب «أرز و خضار ولحمة».. تسمم 98 شخصا في حفل زفاف بالمنيا

ثمنه خرافي.. جورجينا تثير الجدل فى فينيسيا السينمائى بارتداء عقد ماسى| شاهد

تعليق جريء.. رضوى الشربينى ترد على إمكانية حلق شعرها على طريقة أسما منير|فيديو

لم أهاجمه.. تعليق رضوى الشربيني على انفصال أحمد سعد وعلياء بسيوني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

اﻟﻤﺰﻳﺪ