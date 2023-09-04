مني زكي تعتذر لابنتها على الهواء.. اعرف السبب.. فيديو

حلت الفنانة مني زكي ضيفة على برنامج “ كلام نواعم ” ، فى أولى حلقات الموسم الجديد من البرنامج ، والمذاع على قناة mbc العامة .

وخلال الحلقة إعتذرت الفنانة مني زكي الى ابنتها “ لي لي ” ، بسبب صارمتها فى تربيتها فى السنوات الاولي من عمرها .

وتابعت “ مني زكي ” حديثها قائلة : أنا من قريب اتعلمت، كنت صارمة أوي مع بنتي أكثر من الصبيان، لأنها كانت أول بنت ليا وكنت صغيرة في السن، ومتخيلة إن الصح صح وكل حاجة بنظام وفي عقاب وكنت سخيفة، وبعتذر لها طول الوقت على سخافتي.

وتنتظر الفنانة مني زكي عرض فيلمها الجديد “ القاهرة مكة ” ، فى الشهور الاخيرة من هذا العام .

فيلم القاهرة مكة

فيلم القاهرة مكة من بطولة منة زكي ومحمد علاء ومحمد ممدوح، شيرين رضا، خالد الصاوي، محمد فرّاج ومن إخراج هاني خليفة ، ومن تاليف محمد رجاء .

فيلم القاهرة مكة تم كتابته منذ سنوات طويلة ، الا ان عدم تحمس شركة إنتاج الى تقديمه بشكل جدي ، ادي الى تعطيله ، حيث كان من المقرر أن يقوم باخراجه مخرج اخر ، وقد تم تصويره منذ ما يقرب من العام .

وتدور أحداث الفيلم الذي يعد أول فيلم مصري يصوَّر في المملكة العربية السعودية، حول رِحلة من القاهرة إلى مكة، حيث تُقَرِّر البطلة الذهاب إلى مكة لأداء مناسك الحج مع والدها، لكن قَبل السفر بأسبوع تَحدث مُفاجأة تُغَيِّر مجرى حياتها، وتصبح في حِيرة من أمرها، إمّا أن تستكمل الرحلة وفي نيتها الخير أو تَتَجّه إلى طريق آخر، كما تجمعها علاقة قديمة مع سمسار العقارات الذي يؤثر في سياق الأحداث، وخلال الرحلة تتقابل منى مع باقي نجوم العمل، وتدخل في العديد من الصراعات في إطار اجتماعي تشويقي مثير