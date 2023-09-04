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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

سميحة .. هنا شيحة: قدمت قضية غاية في الأهمية بفيلمي الجديد

هنا شيحة
هنا شيحة

عبرت الفنانة هنا شيحة عن سعادتها بالمشاركة فى مهرجان مهرجان السينما العربيه بروتردام ، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع الصور والفيديوهات الشهير “ إنستجرام ” .

وعلقت هنا شيحة :  شرفني جدًا دعوة سيادتكم لي كضيفة شرف في حفل الافتتاح للدورة الثالثة والعشرون من مهرجان السينما العربيه ب روتردام ، وفخورة بعرض فيلمي "النهارده يوم جميل" معكم في يوم ٦ سبتمبر ، وستقام ندوة بعد الفيلم لمناقشته ..

وتابعت هنا شيحة : انا اؤمن بالقوة الناعمة الفن وبالرسالة التي يؤديها في رصد وجع المجتمع ومشاكله والقاء الضوء عليها.

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واضافت هنا شيحة : قضية سميحة" الزوجة التي قدمتها في الفيلم قضية في غاية الاهميه وهي قضية لا تنحصر في دولة واحده بل علي مستوي العالم .. الاغتصاب الزوجي غير مجرم في كثير من دول العالم .. الفن التمثيلي مرتبط ارتباط وثيق بالمشاعر وهي المنفذ الاول للتنفيس عن صراعات وازمات المجتمع خصوصاً المراة وما تواجهه من عنف "اسري/ زوجي/ مجتمعي" .. وهُنا تاتي مسؤلية الفنان ودوره في تشكيل الوعي المجتمعي وخطورة القضية التي تواجهها كثير من السيدات وهي ان هناك فراغ تشريعي فيما يخص هذة القضايا.


واستكملت هنا شيحة : الاجتماعية الملحة كقضايا العنف ضد المراة وايضاً حول المشاكل الوعي والموروث الثقافي الخاطيء والتشريعات والقواعد الاخلاقية التي يجب مراجعاتها .. السينما مرآة المجتمع وعندما يصرخ المجتمع نري في السينما الصدي ، من خلال السينما نستطيع ان نحلم ونواجه الظلم والقهر .. السينما لغه عالمية تجمعنا، تجعلنا نتواصل وتكسر حاجز اللغه وتجعلها لغه عامة .. لغة التعبير ..
 

الفنانة هنا شيحة النهاردة يوم جميل روتردام قضايا العنف ضد المرأة مهرجان السينما مهرجان السينما العربية

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