مسلم وحارب بالعراق وأفغانستان| تعرف على “ظل” ميسي في الملعب وخارجه.. يحمي أسرته بـ 50 مقاتلا

عندما نتابع مباريات النجم العالمي ليونيل ميسي مع نادي إنتر ميامي في الدوري الأمريكي، نجد شخصًا يقف على خط التماس خلال المباراة، ويسير بجوار ميسي ولا يفارقه أبدًا.

هذا الشخص الغامض أصبح حديث الجميع، ولنكشف اليوم عن حارس ميسي الشخصي وكواليس حياته المثيرة.

من هو ياسين شويكو؟

ياسين شويكو هو الملاكم والبطل التونسي الذي تم اختياره ليكون حارس ميسي الشخصي.

ووفقًا للعديد من التقارير الإخبارية، تم تعيينه بناءً على توصية شخصية من رئيس نادي إنتر ميامي، ديفيد بيكهام.

مهاراته وخلفيته

ياسين شويكو ليس مجرد حارس، بل هو متخصص في الفنون القتالية المختلطة ولديه خبرة واسعة في التايكوندو والملاكمة. إنه مقاتل عسكري سابق في العراق وأفغانستان، وبعد انتهاء الحروب، قرر التفرغ للعمل في مجال فنون القتال المختلطة "MMA" وأصبح مُدرسًا للملاكمة والتايكوندو.

البيانات الشخصية

ياسين شويكو وُلد في ولاية كاليفورنيا ويبلغ من العمر 34 عامًا.

ديانته الشخصية هي الإسلام.

يبلغ طوله 177.8 سم، وزنه 85.4 كجم.

دوره ومهامه

ياسين شويكو ليس مجرد حارس عادي، بل يقف على خط التماس في كل لقاء، ويقوم بالإشراف على فريق من 50 شخصًا للحفاظ على سلامة عائلة ميسي أثناء أنشطتهم اليومية في ميامي.

الراتب الضخم

راتب حارس ميسي الشخصي يبلغ ما يقارب 3.5 مليون دولار سنويًا، مما يجعله واحدًا من أعلى الأجور في هذا المجال.

حياته الشخصية

على الرغم من شهرته، إلا أن ياسين شويكو يحتفظ بخصوصيته بشكل كبير. ولا يمتلك حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي مثل "فيس بوك"، وتفاصيل حياته الشخصية تظل غامضة بالكامل.

ياسين شويكو أصبح لاعبًا أساسيًا في عالم ميسي، حيث يقوم بمهامه بكفاءة عالية ويحظى بثقة النجم العالمي. وتجمع بين مهاراته الرياضية والخبرة العسكرية، وهو مكمل مثالي لحياة ميسي خارج الملعب وخلال مبارياته الكروية.