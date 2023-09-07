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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. السعودية تحذر مواطنيها من موجة الطقس السيء

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية السعودية، في تقريره عن حالة الطقس اليوم الخميس، أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وأتربة مثارة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول.

وأضاف المركز أن ذلك يحدث علي مناطق جازان، عسير، الباحة تمتد إلى منطقة مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية، الرياض، القصيم، المدينة المنورة كذلك على منطقة نجران، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية.

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وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزئين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

 وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-30 كم/ساعة, وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.
 

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