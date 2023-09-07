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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ملفات

البرهان يصدر قرارًا بحل قوات الدعم السريع في السودان وبن سلمان وبوتين يبحثان فرص تطوير العلاقات السعودية الروسية .. أبرز اهتمامات صحف الكويت

صدى البلد

أمريكا تقدم ذخائر اليورانيوم المنضب لأوكرانيا
السيسي ووزير خارجية اليابان: ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية
أردوغان يتعهد بدعم رفع أسعار الفائدة‎ في تركيا
باريس تؤكد عقد محادثات بين مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر
صندوق النقد الدولي: السعودية الأسرع نموا بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بـ 8.7%


سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم الخميس، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات الهامة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.

وأبرزت صحيفة "الأنباء" استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لوزير خارجية اليابان يوشيماسا هاياشي، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، حيث أكدا ضرورة العمل على التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية يحقق السلام الدائم في المنطقة، وأكد الرئيس موقف مصر بشأن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفق المرجعيات الدولية، بما يحقق مصالح جميع شعوب المنطقة في السلام والأمن والتنمية.

كما تمت مناقشة عدد من الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث أعرب وزير الخارجية الياباني في هذا الإطار، عن دعم بلاده للجهود المصرية الحثيثة لتسوية الأزمات القائمة في المنطقة، وتوافقت وجهات النظر إزاء أولوية الحلول السياسية والحوار السلمي والحفاظ على وحدة وتماسك الدول، بما يصون مقدرات شعوبها ودعائم مستقبلها.

على الصعيد الإقليمي والعربي، ذكرت "الوطن" أن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق ركن عبد الفتاح البرهان قائد الجيش أصدر قرارًا بحل "قوات الدعم السريع" في البلاد، موجهًا قيادات الجيش والجهات المعنية بوضع قرار حل قوات "الدعم السريع" موضع التنفيذ على الفور.

وأشارت "الراي" إلى أن ولي العهد السعودي، محمد بن سلمان بن عبدالعزيز بحث هاتفيا، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فرص تطوير العلاقات بين البلدين وعددًا من الملفات من بينها قمة مجموعة دول بريكس التي عقدت مؤخراً، وحرص المملكة على بناء شراكات اقتصادية، وتطلعها للتعاون مع دول "بريكس".

وأبرزت "الجريدة" تقرير صندوق النقد الدولي بشأن الاقتصاد السعودي، حيث أكد أن المملكة سجلت النمو الأسرع للاقتصاد بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بدعم من تنفيذ "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.  

وقال الصندوق أنه تم احتواء التضخم عند 2.8% في مايو 2023، ووصلت البطالة إلى مستوى منخفض قياسي بلغ 5.6%، بينما سجلت مشاركة الإناث في القوى العاملة أعلى مستوياتها وبلغت 36% ، متجاوزة بذلك المستهدف عند 30%، كما تحسن مستوى كفاءة الحكومة بفضل وسائل منها التحول الرقمي.

دوليًاـ قالت "الأنباء" إن وزارة الدفاع الأمريكية أعلنت عن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا تصل قيمتها إلى 175 مليون دولار، تشمل ذخائر اليورانيوم المنضب من أجل دبابات "أبرامز". وهذه هي المرة الأولى التي ترسل فيها الولايات المتحدة الذخائر الخارقة للدروع والمثيرة للجدل إلى كييف.

وذكرت "القبس" أن السفارة الروسية في واشنطن نددت بالمساعدات الأمريكية الجديدة لأوكرانيا، قائلة: "خطة الولايات المتحدة تزويد أوكرانيا بقذائف يورانيوم منضّب مؤشر على اللاإنسانية".

وأفادت "الجريدة" بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عبر عن تغيير كبير في سياسته المالية من خلال الإعلان عن دعم قرار فريقه الاقتصادي الجديد رفع أسعار الفائدة بشكل كبير لمحاربة التضخم الجامح. وقال أردوغان في خطاب متلفز أعلن فيه البرنامج الاقتصادي التركي الجديد على المدى المتوسط: "سنخفّض التضخم إلى خانة الآحاد بدعم من السياسة النقدية المتشددة.. ليس لدينا أدنى شك بتحقيق أهدافنا".

وقالت "الراي" إن المتحدث باسم الحكومة الفرنسية أوليفييه فيران كشف أن مسؤولين عسكريين من فرنسا والنيجر يجرون محادثات من أجل تنسيق العمليات على الأرض، مؤكدًا تمسّك فرنسا بموقفها حيال الرئيس المنتخب محمد بازوم، المحتجز حاليًّا بعد انقلاب، إذ تعتبره باريس الزعيمَ الشرعيَّ للبلاد.

 

 

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