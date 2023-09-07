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رئيس التحرير
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عميد حاسبات الزقازيق: طلابنا صمموا جهاز تشخيص الأمراض العصبية باستخدام الذكاء الاصطناعي

صدى البلد

كشفت الدكتورة أمل فاروق عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة الزقازيق،  تفاصيل حصول جامعة الزقازيق على المركز الأول في مسابقة رالي مصر لريادة الأعمال.

 

جامعة الزقازيق تفوز بالمركز الأول بمسابقة رالي مصر لريادة الأعمال 2023

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وقالت أمل فاروق في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، :" نهتم بمحور الصحة في جامعة الزقازيق وتطوير نظام المعلومات الصحية وإنشاء خريطة صحية متكاملة باستخدام تطبيقات العلاج عن بعد ".

 وأضافت أمل فاروق:" الجامعات المصرية تهتم بقطاع الصحة ونوجه طلاب المشاريع لتنفيذ مشروعات تخرج في هذه المجال".

 وأكملت أمل فاروق:" لدينا فريق من الطلاب نفذ مشروع تخرج وصمم جهاز تشخيص الأمراض العصبية باستخدام الذكاء الاصطناعي وهذا الجهاز يستطيع قياس إشارات عصبية للجسم ويستخدم الذكاء الاصطناعي للتنبؤ بحدوث تشنجات اثناء الغيبوبة".

ولفتت أمل فاروق:" مجموعة من الشباب قاموا بتصميم جهاز يرسل إشارات عصبية أثناء الحركة للمرضى للطبيب المعالج كي يستطيع الطبيب المعالج بمتابعة حالة المريض ".

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