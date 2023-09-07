مدينة 6 أكتوبر: رفع معدل الأداء للانتهاء من مشروعات مناطق جنوب الأحياء

قام المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، بجولة تفقدية، لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات بمناطق جنوب الأحياء، والحزام الأخضر والتوسعات الشرقية، رافقه خلالها المهندس محمد عبد العزيز، نائب رئيس الجهاز، والمهندس عمرو محيى، معاون رئيس الجهاز، واستشاريو ومسئولو المشروعات والشركات المنفذة.

وأوضح رئيس الجهاز أنه يجري تنفيذ أعمال طرق ومرافق باستثمارات ضخمة لاستكمال أعمال التنمية والتطوير بتلك المناطق، لخلق مجتمعات عمرانية جديدة ومخططة.



واستهل رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته المرورية بتفقد سير العمل بمشروع تطوير منطقة جنوب الأحياء، للوقوف على معدلات التنفيذ، ومعدل أداء الشركة بالمشروع خلال الأسابيع المنقضية، حيث تابع خلال مروره بطرق (9 - R11 - R12 - R13R ) أعمال صب وفرد طبقات الأسفلت خلال الأيام الماضية، موجهاً بتكثيف مقاولي أعمال الأرصفة بسرعة الانتهاء من تجهيز محطة خلط الأسفلت بمدينة ٦ أكتوبر، لزيادة معدل إنتاج الأسفلت، وكذا البدء في التوريدات اللازمة لاستكمال التنفيذ دون توقف.



ووجه " النجار" بسرعة الانتهاء من إعداد الرسومات التنفيذية لشبكة الرى ( خطوط - غرف صمامات وملحقاتها ) لاعتمادها وتنفيذها بالسرعة المطلوبة، لتيسير وتسهيل أعمال الرصف بحارات طرق تنفيذ خطوط الرى بشكل متوال، فضلاً عن سرعة البدء في التعاقد لتوريدات مواسير الري وملحقاتها ومحابس غرف الصمامات والقطع الخاصة بها لتجنب توقف وتعطيل العمل بالشبكة لاحقاً، مع العمل على مرونة التنفيذ بشكل متواز ومتتابع لكافة بنود المشروع.



وشدد " النجار" على الشركة المنفذة بضرورة الالتزام برفع معدل الأداء واتخاذ جميع الإجراءات للانتهاء من المشروع فى أقرب وقت ممكن مع تقديم برنامج زمنى مكثف وتمويلي مستهدف، ومراعاة كافة الأصول والمواصفات الفنية وأصول الصناعة لجميع الأعمال مع الالتزام بمعايير الجودة والصحة المهنية والتنظيم والأمن والأمان وكذا أعمال النظافة بالموقع.



عقب ذلك، توجه " النجار" إلى منطقة الحزام الأخضر، حيث تفقد تنفيذ أعمال المرافق بالمنطقة وتشمل (شبكة المياه - شبكة الري - محطة الصرف الصحي - أعمال الفرمة للطرق)، وذلك بمنطقة الإسكان الفاخر ( الحزام الأخضر) بأحواض تحمل أرقام من ( ١٧ : ٢٤)، بهدف استكمال أعمال التنمية والتطوير للمنطقة.



وقال رئيس جهاز مدينة 6 أكتوبر: إن منطقة الحزام الأخضر بمدينة ٦ أكتوبر، تنقسم إلى ٣ مناطق، المنطقة الأولى من حوض 1 إلى حوض 16 بمساحة 4500 فدان، وتضم مشروعات المرافق ( طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 1 : 16 بإجمالي أطوال شبكات مرافق حوالي 236 كيلو مترا، ( 76 كم شبكة مياه - 78 كم شبكة ري - 82 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار وخطوط طرد، وعدَّايات دفع موجهة أسفل خطوط شركة سوميد)، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 85 كم، ويشمل المشروع أيضاً 5 محطات رفع صرف صحي.



وأشار إلى أنَّ المنطقة الأولى تضُم أيضاً مشروع تنفيذ الحارات الرئيسية لطريق بوليفارد الرئيسي بالحزام الأخضر بعرض 50 متراا وبطول حوالي 11 كم في المسافة من محور العبور حتى الطريق الدائري الأوسطي، وتنفيذ كوبري سيارات أعلى منطقة حرم سوميد والقطار الكهربائي السريع لربط مناطق الحزام الأخضر المختلفة ببعضها، والتي قطعها المرور السطحي للقطار الكهربائي السريع ومنطقة حرم خطوط سوميد للبترول.



وقال " النجار" إن المنطقة الثانية من حوض 17 إلى حوض 24 بمساحة حوالي 2200 فدان، وتشتمل على تنفيذ المرافق الرئيسية ( طرق – مياه – صرف صحي – ري) من حوض 17 إلى حوض 24 بإجمالي شبكات مرافق حوالي 138 كيلو مترا (43 كم شبكة مياه، 38 كم شبكة ري - 55 كم شبكة صرف صحي وصرف مياه الأمطار )، كما يتضمن المشروع شبكة طرق رئيسية وفرعية بإجمالي أطوال حوالي 30 كم، وسيتم تنفيذ 4 عدَّايات دفع نفقي أسفل الطريق الدائري الأوسطي لخطوط المرافق المختلفة، ويجري تنفيذ رافع مياه شرب بطاقة إجمالية 26 ألف متر مكعب/ يوم.



وأضاف أنَّ المنطقة الثالثة من حوض 25 إلى حوض 49 بمساحة حوالي 3500 فدان، إذ يجرى الانتهاء من أعمال تصميم الطرق والمرافق ومراجعتها وإعداد مستندات الطرح.



واختتم رئيس جهاز مدينة ٦ أكتوبر، جولته التفقدية بالمرور على القطاع الشرقى، حيث تابع الأعمال الجارية فى شارع عبدالمنعم رياض المتمثلة فى أعمال شبكة الرى الرئيسية ورفع كفاءة الطريق وتحسين الأداء المرورى وكذلك دراسة خٌطة توسعة الطريق فى نطاق جامعة مصر والمنطقة التجارية وكذلك ما سيتم تنفيذه من كافة العناصر التكميلية من أرصفة ومناطق عبور للمشاة، وخلق ساحات لانتظار السيارات لاستيعاب الكثافات المرورية بالمنطقة.

