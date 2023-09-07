تراجع الناتج المحلي السعودي بـ 4.3 % في الربع الثاني من 2023

تراجع الناتج المحلي السعودي النفطي يتراجع بنسبة 4.3% في الربع الثاني من 2023 على أساس سنوي، بحسب بيان هيئة الإحصاء السعودية.

كما رفعت هيئة الإحصاء السعودية من تقديراتها لنمو الناتج المحلي السعودي من 1.1% إلى 1.2% للربع الثاني من 2023.

وأوضحت نتائج النشرة أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدَّل موسميًا شهِد خلال الربع الثاني من عام 2023 انخفاضًا بلغت نسبته 0.2% مقارنةً بما كان عليه في الربع الأول 2023، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ورفعت " الإحصاء السعودية" من تقديراتها لنمو الناتج المحلي غير النفطي من 5.5% إلى 6.1% للربع الثاني من 2023، مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام 2022، وحقَّقت الأنشطة الحكومية ارتفاعًا بنسبة 2.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق، فيما شهِدت الأنشطة النفطية خلال الربع الثاني من عام 2023م انخفاضًا بلغت نسبته 4.3% مقارنةً بما كان عليه في الفترة نفسها من العام السابق.