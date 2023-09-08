حبس وغرامة مليون جنيه.. عقوبات مشددة تواجه عصابة تهريب العملة بالقاهرة

16 مليون جنيه..

قررت نيابة القاهرة الجديدة الجزئية، حبس شخصين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بمزاولة نشاطا إجراميا بتحويل الأموال من داخل البلاد وخارجها خارج نطاق السوق المصرفى وبالمخالفة للقانون وحيازتهما 16 مليون جينه.

وبإجراء التحريات أمكن ضبطهما بدائرة قسم شرطة القطامية وبحوزتهما مبالغ مالية كبيرة بلغت أكثر من 16 مليون جنيه حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال تحويل الأموال خارج نطاق السوق المصرفى.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وتولت النيابة العامة التحقيق.

العقوبة من القانون

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى: يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.