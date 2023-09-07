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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مصرع أجنبي سقط داخل مصعد مطعم في العجوزة

صدى البلد

لقي شخص أجنبي مصرعه إثر سقوطه داخل مصعد مطعم شهير بمنطقة المهندسين وسط الجيزة، اليوم الخميس.

 

تلقى مأمور قسم شرطة العجوزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة شخص داخل مصعد مطعم شهير بشارع متفرع من 26 يوليو.

 

جثة أجنبي 

 

انتقلت قوة أمنية من القسم تحت إشراف العقيد مصطفى خليل مفتش فرقة الوسط، وتبين مصرع أجنبي الجنسية سقط داخل مصعد المطعم دون شبهة جنائية.

 

أودعت الشرطة الجثمان داخل ثلاجة مستشفى إمبابة العام تحت تصرف النيابة العامة تمهيدًا للتصريح بالدفن بعد إنهاء الإجراءات القانونية.

 

وأخطرت النيابة المختصة بشمال الجيزة الكلية السفارة التابع لها المتوفى لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومتابعة التحقيقات كما طلبت تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة حول الواقعة وسماع أقوال عدد من شهود العيان من العاملين بالمطعم ورواده للتحقق من عدم وجود شبهة جنائية علاوة على تفريغ كاميرات المراقبة بالمطعم. 

النجدة جثة أجنبي مطعم شهير العجوزه مصعد مطعم شهير

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