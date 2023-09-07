لماذا يروج له المشاهير؟ فوائد الجلوس في بانيو مليء بالثلج

لجأ العديد من المشاهير إلى استخدام "حمام الثلج" للاستشفاء، وهي عملية تعيد الجسم لكامل لياقته البدنية.

ومنهم الفنانة اللبنانية رزان جمال التي خاضت التحدي بالتزامن مع الارتفاع الشديد في درجات الحرارة، والكابتن عصام الحضري، حارس المنتخب المصري السابق، فقد نشر العام الماضي "ستوري"، عبر حسابه في "إنستجرام"، داخل حوض الثلج، وسط درجة حرارة تصل إلى 12 درجة مئوية.

لماذا يروج له المشاهير... الجلوس في "بانيو" مليء بالثلج ؟

وأيضا الفنان رامز أمير، الذي ظهور بصورة عبر "إنستجرام" داخل " بانيو" استحمام مملوء بالثلج.

وبحسب ما نشره موقع "goodrx Health"، فإن ممارسة الجلوس فى بانيو استحمام مملوء بالثلج، يدعم صحتك الجسدية والعقلية، ولعل منها ما يلي:

فوائد الجلوس في "بانيو" مليء بالثلج

لماذا يروج له المشاهير... الجلوس في "بانيو" مليء بالثلج ؟

الجلوس في بانيو مليء بالثلج، والمعروف أيضًا بالاستحمام بالثلج أو العلاج بالثلج، يمكن أن يؤدي إلى تأثيرات مختلفة على الجسم.

إليك بعض التأثيرات المحتملة:

تقلص الأوعية الدموية: يؤدي الثلج إلى تقلص الأوعية الدموية في الجلد والأنسجة المحيطة.

هذه الاستجابة تعمل على تقليل تدفق الدم وتقليل التورم والالتهابات المحتملة.

تحفيز الدورة الدموية: عند تعرض الجسم للثلج، يحدث تحفيز للدورة الدموية.

تتم زيادة تدفق الدم إلى المناطق التي يتم تعريضها للثلج، وقد يساعد ذلك في تحسين التروية الدموية وتغذية الأنسجة.

تخفيف الألم والالتهاب: يعتقد أن الثلج يمكن أن يساهم في تخفيف الألم والالتهابات.

قد تقلل الاستجابة الباردة من إشارات الألم وتقلل من التورم والالتهابات في الأنسجة المصابة.

تنشيط الجهاز العصبي: يعتبر الاستحمام بالثلج تحفيزًا قويًا للجهاز العصبي.

يمكن أن يعزز التحفيز البارد الانتباه واليقظة ويعمل على تنشيط النشاط العصبي.

تجدر الإشارة إلى أن الاستحمام بالثلج له أيضًا تأثيرات فردية ويمكن أن يكون مرتبطًا بتحمل الشخص للبرودة والراحة الشخصية.

قد تحظى هذه العملية بشعبية خاصة في مجالات الرياضة والعلاج الطبيعي، حيث يعتقد البعض أنها تساعد في تعزيز التعافي وتحسين الأداء البدني.

ومع ذلك، يجب الحذر وتجنب الجلوس في مياه الثلج لفترات طويلة لأنه يمكن أن يؤدي إلى تجمد الجلد والتعرض للإصابة بالتجمد.