شاهد.. برومو الموسم الثاني لـ هروب الدجاج

كشفت نتفليكس اليوم عن المقطع الدعائي لفيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناجيت"، وهو الجزء الثاني من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "هروب الدجاج"، حيث نرى فيه عودة ميليشا تويدي، الشهيرة بالسيدة تويدي وعدوّة جينجر اللدودة للأضواء.

وتؤدي الممثلة الشهيرة ميراندا ريتشاردسون بصوتها دور السيدة تويدي، بحلة وأسلوب جديد ومميز. ويؤدي كاتب السيناريو والمخرج والممثل الكوميدي البريطاني بيتر سرافينوفيتش صوت ريجنالد سميث، وهو شخصية رجل أعمال غير مرح على الإطلاق، يشكل مع السيدة تويدي مصدر تهديد كبير لجنس الدجاج.



قصة الفيلم:



تتعرض جينجر وأصدقائها لخطر محدق يتمثل في محاولة السيطرة عليهم من البشر، ويصبح كل شيء على المحكّ. هذه المرة، لا شيء يمكن أن يقف في طريقهم حتى لو كان الثمن فقدان حريتهم، التي حصلوا عليها بصعوبة. إنهم مستعدون للهجوم.

مقتطف من كلمة المخرج سام فيل: "إن نجاح أي فيلم يقاس بمدى براعة شخصية الشرير فيه، والسيدة تويدي عدوّة جينجر اللدودة هي الأعظم على الإطلاق. وها هي اليوم تعود للانتقام من جنس الدجاج بأكمله، وبطريقة تجارية. استمتعنا للغاية بالعمل مع ميراندا ريتشاردسون لتحويل السيدة تويدي إلى شريرة من حقبة الستينات. ميراندا تتمتع بخبرة طويلة في مجال الدراما والكوميديا، وهي قادرة على رسم الضحكة على وجهك مع إثارة الرعب في نفسك في ذات الوقت. وينضم إلى طاقم الممثلين الرائع هذه المرة بيتر سرافينوفيتش بدور ريجنالد سميث، رجل الأعمال الذي يزور مصنع إنتاج الناغيت التابع للسيدة تويدي. إن دور الشرير المخيف الذي تلعبه ميراندا ريتشاردسون يحتاج لشخصية تتمتع بنفس العبقرية الكوميدية، وبيتر يمتلك موهبة رائعة جعلت من السهل عليه أداء هذا الدور بكل راحة".

لمحة عن فيلم



تتعاون استوديوهات "أردمان" الحائزة على العديد من جوائز الأوسكار وجوائز الأكاديمية البريطانية للأفلام (البافتا)، والتي قدّمت أعمالًا ناجحة مثل (Creature Comforts, Wallace & Gromit, and Shaun the Sheep)، مع المخرج سام فيل الذي ترشح لنيل العديد من جوائز الأوسكار والبافتا، ومخرج أعمال مثل (ParaNorman and Flushed Away, respectively)، لتقديم جزء ثانٍ من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "هروب الدجاج"، الذي حقق أعلى الإيرادات على مستوى أفلام الرسوم المتحركة. يتابع فيلم "هروب الدجاج: تشيكن ناغيت" قصة جينجر، التي نجحت بعد عملية هروب في غاية الخطورة من مزرعة "تويدي" بتحقيق حلمها، والعثور على جزيرة آمنة ليعيش فيها سرب الدجاج كلّه، بعيدًا عن عالم الإنسان ومخاطره. وتكتمل فرحتها حين تفقس بيضتها، ويصبح لديها وروكي صوص صغيرة يسميانها "مولي". ولكن بعيدًا عن هذا الملاذ الآمن، يكون جنس الدجاج كلّه عرضة لخطر من نوع مختلف. ولا تتردد جينجر وفريقها للحظة بالتضحية بكل شيء من أجل إنقاذ بني جنسهم، حتى لو كان ذلك على حساب حريّتهم.



الفيلم من إخراج: سام فيل ، و الإنتاج: ستيف برغام وليلى هوبارت، عضوا نقابة المنتجين الأمريكيين و سيناريو: كاري كركباتريك وجون أوفاريل وراشيل تونارد اما القصة من تأليف: كاري كركباتريك وجون أوفاريل

ا

العمل من بطولة ثانديوي نيوتن بدور جينجر، زاكاري ليفي بدور روكي، بيلا رمزي بدور مولي، إميلدا ستونتون بدور بونتي، لين فيرجسون بدور ماك، ديفيد برادلي بدور فاولر، جين هوروكس بدور بابس، روميش رانجاناثان بدور نك، دانييل ميس بدور فيتشر، جوزي سيدجويك ديفيز بدور فريزل، بيتر سرافينوفيتش بدور ريجينالد سميث، نك محمد بدور دكتور فراي، ميراندا ريتشاردسون بدور السيدة تويدي.