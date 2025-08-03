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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الطب البيطري بالجيزة تنظم حملات مكبرة لحماية الثروة الحيوانية وصحة المواطنين

تحصين الثروة الحيوانية
تحصين الثروة الحيوانية
أحمد زهران

أعلنت مديرية الطب البيطري بالجيزة عن حصيلة إنجازاتها خلال الأسبوع الماضي، في الفترة من 26 إلى 31 يوليو 2025، وذلك في إطار التوجيهات الصادرة عن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الدكتور علاء فاروق، ونائبه المهندس مصطفى الصياد، والدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، والدكتور محمد فارس مدير مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وشملت هذه الإنجازات مجالات مختلفة، بداية من متابعة المجازر وصولا إلى حملات التحصين والرقابة على الأسواق.

جهود مكثفة في المجازر والأسواق

في مجال مجازر اللحوم والدواجن، تم ذبح 3210 رأس ماشية و408,338 طائرًا، مما يضمن وصول منتجات آمنة وصالحة للاستهلاك للمواطنين.

كما أسفرت حملات التفتيش على اللحوم عن ضبط 11 محضرًا بإجمالي 5806 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي. 

بينما شملت المضبوطات 5560 كجم من مصنعات اللحوم والدواجن الفاسدة، و246 كجم من اللحوم المذبوحة خارج المجازر الحكومية، مما يؤكد على أهمية الرقابة الدورية لحماية الصحة العامة.

تطعيمات وقائية لحماية الثروة الحيوانية

كما واصلت مديرية الطب البيطري بالحيزة، حملتها القومية الثانية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع.

وخلال الأسبوع الثالث من الحملة، تم تحصين 40,979 رأس ماشية، ليصل الإجمالي حتى الآن إلى 115,816 رأس. 

وتأتي هذه الجهود الوقائية لضمان سلامة الثروة الحيوانية وزيادة إنتاجيتها، ولم تُسجل المديرية أي بلاغات عن حالات إصابة مشتبه بها، كما تم المرور الدوري على 10 أسواق للمواشي بالمحافظة للتأكد من خلوها من الأمراض.

وفي مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، قامت المديرية بفحص 947 رأس ماشية ضد مرض البروسيلا و764 رأسًا ضد مرض الدرن. 

كما تم تحصين 79 رأس ماشية ضد البروسيلا باستخدام لقاحين مختلفين.

مكافحة أوبئة الدواجن والكلاب الضالة

وشهد الأسبوع الماضي جهودا ملحوظة في مكافحة أوبئة الدواجن، حيث تم علاج 12,000 طائر، وأُخذت 5 عينات من 386,400 طائر. 

كما تم التحفظ على رسالة من أمهات الدواجن، ورسالة أخرى من طيور الزينة، وإجراء الفحوصات اللازمة عليها للتأكد من سلامتها.

وفي إطار مكافحة الكلاب الضالة، قامت المديرية بالتعاون مع المجتمع المدني، بتحصين وتعقيم 158 كلبا، بالإضافة إلى ذلك، قام أطباء الصحة العامة بالمديرية بتحصين وتعقيم 429 كلبا، وذلك تنفيذا لأحكام القانون رقم 29 لسنة 2023، وتمت معاينة بعض المناطق التي تشكو من وجود كلاب ضالة وتقديم الحلول اللازمة.

خدمات الرعاية والإرشاد البيطري

كما استمرت المديرية في تقديم خدماتها العلاجية، حيث تم تجريع 2000 رأس من الأغنام والماعز، وعلاج 1449 رأس ماشية. كما تم تنظيم دورة تدريبية للأطباء البيطريين بالتعاون مع النقابة الفرعية للأطباء البيطريين بالجيزة. وفي مجال الإرشاد البيطري، عُقدت 169 ندوة توعوية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة.

وتؤكد مديرية الطب البيطري بالجيزة،  على استمرارها في بذل الجهود لضمان سلامة وصحة المواطنين والحفاظ على الثروة الحيوانية بالمحافظة.

الثروة الحيوانية تحصين الثروة الحيوانية اخبار الجيزة

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